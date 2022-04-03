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    Halo Infinite ve Among Us güçlerini birleştiriyor

    Son yılların popüler oyunlarından olan Among Us’a Halo Infinite içerikleri ekleniyor. Xbox ve Windows üzerinden Among Us oynayanlara, Halo içerikleri verilecek.
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    Among Us'ta Master Chief olmaya hazır olun
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    Son yılların en popüler oyunlarından olan Among Us, yeni içerikleri ile özellike Xbox hayranlarını mutlu edecek. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Halo Infinite ve popüler oyun Among Us ufak bir ortaklık kuruyor.

    Among Us’ın geliştiricisi Innersloth ve Halo Infinite’in geliştiricisi 343 Industries, yeni ortaklıklarını duyurdu. Ortalık dahilinde Among Us’a popüler Halo içerikleri ekleniyor. Spartan kaskı, Spartan zırhı ve Guilty Spark seti ile Among Us karakterinizi Master Chief’e benzetebileceksiniz. Bu içerikler, Among Us’ı Xbox konsollarında ve Windows üzerinden Microsoft Store’da oynayan herkese ücretsiz olarak sunulacak. Among Us ve Halo Infinite, Xbox Game Pass’in kütüphanesine dahil oyunlar o yüzden Xbox sahipleri oldukça sevinecektir. İçeriklerin ne zamana kadar oyunda olacağı bilinmiyor ancak elinizi çabuk tutsanız iyi olur.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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