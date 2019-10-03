Anadolu Isuzu, Brüksel'de elektrikli modellerini sergileyecek

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Emisyon kurallarının katılaşmasıyla birlikte elektrik dönüşümü toplu ulaşımda da hız kazandı. Bunun bilincinde olan üreticiler, dünyaca ünlü fuarlarda elektrikli otobüsleriyle boy göstermeye başladı. Anadolu Isuzu da bu firmalardan biri.

Anadolu Isuzu, 17-23 Ekim 2019 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek olan Busworld Brüksel 2019’a dokuz farklı aracıyla katılacak. Bunlardan üç tanesi dünyaya ilk kez Brüksel’den lanse edilecek elektrikli ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) sistemli araçlar olacak. Söz konusu araçların isimleri Isuzu Novociti Volt, Citivolt 12 ve Novo Cabrio.

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İlk olarak elektrikli bir midibüs olan Isuzu Novociti Volt ile başlayalım. Dizel motorlu Novociti Life’ın tam elektrikli versiyonu olan Novociti Volt’un orta ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Tek şarj soketinden AC ve DC tipte olmak üzere iki farklı şekilde şarj edilebilen aracın bataryası hızlı şarj ile 2 saatte, ev tipi priz ile 8 saatte doldurulabiliyor. Düşük voltajla çalışan ekipmanların güneş panelleriyle beslendiği araçta rejeneratif fren sistemi de bulunuyor. Aracın menzili ve diğer detayları ise henüz belli değil.

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Novociti Volt

Anadolu Isuzu’nun Brüksel’de tanıtacağı bir diğer elektrikli araç da Citivolt 12 olacak. 12 metre uzunluğa ve batarya elektrikli (BEV) sürüş sistemine sahip olan Citivolt 12, 30 koltuk ve 60 ayakta yolcu ile 90 kişiye kadar toplu ulaşım imkanı sağlıyor. 120 kilowatlık (kW) hızlı şarj gücü ile tam dolum hızı 4 saate kadar düşebilen Citivolt 12’ın menzili ise tek şarjda 300 kilometreye (km) kadar çıkabiliyor.

Turizm odaklı cabrio midibüs: Isuzu Novo Cabrio

Anadolu Isuzu standında sergilenecek en ilginç araçlardan biri de Novo Cabrio olacak. Anadolu Isuzu’nun Çekya’daki distribütörü Turancar CZ s.r.o. tarafından yerel müşteri talepleri göz önüne alarak geliştirilen Carbio modeli, Isuzu Novo aracının üstü ve yan camları açılarak şehir içi hop-on hop-off (Sightseeing) taşımacılığına uygun hale getirilmesini sağlıyor. Isuzu Novo Cabrio modeli, öncelikle Prag şehri olmak üzere, turizm potansiyelinin yüksek olduğu tüm şehirler için geliştirilmiş.

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/anadolu-isuzu-busworld-brukselde-3-tanitim-yapacak/653478