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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu

    Alman otomotiv devinin Frankfurt Otomobil Fuarı'nı es geçip özel bir etkinlikle dünyaya gösterme kararı aldığı 2020 Volkswagen Golf'ün lansman tarihi ortaya çıktı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu
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    2020 Volkswagen Golf’ün (Mk8) geçtiğimiz ay düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyordu. Fakat Alman üretici tarafından yapılan açıklamada yeni nesil Golf’ün ilerleyen aylarda yapılacak özel bir etkinlikle tanıtılacağı duyurulmuştu. Yeni Golf’ün tanıtım tarihi bugün belli oldu.

    Alman otomotiv devi, 2020 Volkswagen Golf’ün tanıtımı için basın mensuplarına davetiye gönderdi. Gönderilen davetiyede popüler hatchback modeli için 24 Ekim tarihinde Wolfsburg’da özel bir etkinlik düzenleneceği ifade edildi. Türkiye saati ile 19.00’da başlaması planlanan etkinlikte yepyeni teknolojilere ve elektrik destekli motorlara sahip 2020 Volkswagen Golf’ü tüm detaylarıyla görme şansı elde edeceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2020 Audi RS4 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    2020 Volkswagen Golf yeni teknolojilerle gelecek

    2020 Volkswagen Golf’ün daha önce sızdırılan görsellerine baktığımızda, her zaman olduğu gibi çizgisini koruduğunu görüyoruz. Yeni far tasarımı ve yeni stoplar dış tasarımdaki en dikkat çeken detaylar arasında. Fakat asıl değişim sekizinci nesil Golf’ün kabininde olacak.

    Eskiye göre daha heyecan verici olacağı söylenen kokpit bölümünde iki büyük ekrandan oluşan farklı bir yerleşim, yeni çok fonksiyonlu direksiyon ve daha az fiziksel tuş gibi pek çok değişim mevcut. Yeni sürücü asistan teknolojileri, bilgi-eğlence sistemi ve OTA güncellemesi gibi özellikler de 2020 Volkswagen Golf’ün elini güçlendiren detaylar olacak.



    https://www.motor1.com/news/374308/vw-golf-reveal-october-24/ Yorum Yaz
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    blckhm 1 hf. en beğenilen
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    deryadeniz76 1 hf.
    çok değişmiş, tanıyamadım
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    Askaparta 4 gün
    Tarihini öğrenip fiyatından korkarak boş garajımıza çekildik.
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    DH Misafiri 4 gün
    Golf 5 al bundan daha iyi. Bu ne böyle ya
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    DH Misafiri 1 hf.
    Mercedes A-Serisi bunu yer. Hemde lokum gibi yer güncel kasa çirkindi yenisi daha da çirkin olmuş. İster kabul edin ister kabul etmeyin ama Mercedes A-Serisi açık ara bu sınıfın yeri lideridir. Golf bu kasayla gelecekse bence hiç gelmesin Golf 5-6-7 bile yenisinden çok daha güzel
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    TheJudgé 1 hf.
    Arka farları biraz garip duruyo sanki farın üzerine far desenli sticker yapıştırmışlar gibi ?
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    matador_mirkhan 1 hf. TheJudgé
    Öyle zaten. Stiker olduğunu düşündüğün yerler sticker ve orada lamba yok. Binebi kamuflaj yapmışlar
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    DH Misafiri 1 hf.
    şaka gibi ahahaa
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    blckhm 1 hf. en beğenilen
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    arekamint 1 hf.
    süreyya hanım neredesiniz
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    koyunsavar 1 hf.
    Ne kadar degisebir ki? Zaten oldukça şık duruyor ve içi baya değişti bence.
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    the_dedektif 1 hf.
    Tok kapı sesciler gözleri yaşlı..
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    orkodesouza 1 hf.
    araç ışıklandırmalarını her geçen model biraz daha küçülttüler :) böyle giderse golf 10'da led görebiliriz
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