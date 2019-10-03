2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör

2020 Volkswagen Golf’ün (Mk8) geçtiğimiz ay düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması bekleniyordu. Fakat Alman üretici tarafından yapılan açıklamada yeni nesil Golf’ün ilerleyen aylarda yapılacak özel bir etkinlikle tanıtılacağı duyurulmuştu. Yeni Golf’ün tanıtım tarihi bugün belli oldu.

Alman otomotiv devi, 2020 Volkswagen Golf’ün tanıtımı için basın mensuplarına davetiye gönderdi. Gönderilen davetiyede popüler hatchback modeli için 24 Ekim tarihinde Wolfsburg’da özel bir etkinlik düzenleneceği ifade edildi. Türkiye saati ile 19.00’da başlaması planlanan etkinlikte yepyeni teknolojilere ve elektrik destekli motorlara sahip 2020 Volkswagen Golf’ü tüm detaylarıyla görme şansı elde edeceğiz.

Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2020 Audi RS4 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

2020 Volkswagen Golf yeni teknolojilerle gelecek

2020 Volkswagen Golf’ün daha önce sızdırılan görsellerine baktığımızda, her zaman olduğu gibi çizgisini koruduğunu görüyoruz. Yeni far tasarımı ve yeni stoplar dış tasarımdaki en dikkat çeken detaylar arasında. Fakat asıl değişim sekizinci nesil Golf’ün kabininde olacak.

Eskiye göre daha heyecan verici olacağı söylenen kokpit bölümünde iki büyük ekrandan oluşan farklı bir yerleşim, yeni çok fonksiyonlu direksiyon ve daha az fiziksel tuş gibi pek çok değişim mevcut. Yeni sürücü asistan teknolojileri, bilgi-eğlence sistemi ve OTA güncellemesi gibi özellikler de 2020 Volkswagen Golf’ün elini güçlendiren detaylar olacak.

https://www.motor1.com/news/374308/vw-golf-reveal-october-24/