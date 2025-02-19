Anadolu Isuzu, elektrikli ticari aracı BIG.e'nin seri üretimine başladı

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Tam Boyutta Gör Anadolu Isuzu, son kilometre taşımacılığa yönelik geliştirdiği elektrikli küçük kamyoneti BIG.e'nin seri üretimine başladığını duyurdu.

Kocaeli Çayırova Üretim Tesisi'nde tanıtımı yapılan BIG.e'nin 4 metreküpe kadar kargo hacmi ve 1000 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. 9,4 kW (kilovat) gücünde elektrik motoruna ve üç farklı batarya kapasitesine sahip araç, 10,5 kW bataryayla 100 kilometre, 15,7 kW bataryayla 135 kilometre ve 21 kW bataryayla 170 kilometre menzil sunabiliyor.

45 km/sa hıza ulaşan ve %70 yerlilik oranına sahip olan BIG.e'nin, yurt dışı ve yurt içi pazarda yıllık 700 ila 1000 adet arasında satış yapması planlanıyor.

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Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamyon ve otobüsle çok ciddi paya sahibiz ama artık bunu farklı alanlara kaydırma niyetindeyiz. Özellikle de hafif ticari araç segmentinde daha fazla yoğunlaşmak ve ürün portföyümüzü genişletmek istiyoruz. BIG.e de bunların gurur verici adımlarından biri." sözlerini kaydetti.

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"İlk siparişleri aldık"

BIG.e'nin birçok saha testinden geçtiğini aktaran Arıkan, araçla ilgi güzel dönüşler aldıklarını ve ilk siparişlerinin geldiğini bildirdi. Arıkan, birçok sektörden araçla ilgili taleplerin ulaştığına dikkati çekerek, "Turizmde önemli talepler olduğunu görüyoruz. Fabrika içi kullanım, hastaneler, üniversite kampüsleri, belediyeler, ecza depoları, zincir marketler, e-ticaret depoları gibi birçok sektör var. Bunlarda verimli, düşük maliyet sunabilecek araç olacak. Esnaf ve KOBİLER ile limanlar ve havalimanlarında da talep olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

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Anadolu Isuzu, elektrikli BIG.e'nin seri üretimine başladı