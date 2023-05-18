Anadolu Isuzu, yıl sonuna kadar yurt dışına 100'ü aşkın elektrikli otobüs teslimatı yapacak

Anadolu Isuzu, yurt içinde olduğu gibi “dünyada büyüme” stratejisi doğrultusunda yurt dışı pazarlarında büyümesini sürdürüyor. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede kazandığı ihalelerle ve gerçekleştirdiği teslimatlarla mevcut pazarlardaki varlığını güçlendirirken, yeni pazarlara açılmaya devam ediyor.

Anadolu Isuzu’nun toplu ulaşım alanındaki en yeni çevreci düzenlemelere uyumlu olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği, belediyeler ve ulaşım operatörleri başta olmak üzere kurumsal müşterilerinin güncel talep ve gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt veren yüzde 100 elektrikli, çevreci otobüsleri dünya kentlerinde başarılara imza atıyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketin tam elektrikli otobüsleri ile elde ettiği başarılarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bugün otomotiv sektörü tüm dünyada kapsamlı bir dönüşümden geçiyor ve Isuzu olarak bu süreçte ticari araçlar endüstrisinin etkin aktörleri arasında yer alıyoruz. Sektörün geleceğini şekillendirmekte olan trendleri sadece izlemekle kalmıyor, sahip olduğumuz deneyim, Ar-Ge yeteneğimiz ve üstün üretim kalitemiz ile bu gelişmelere yön veriyoruz.

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Araştırma geliştirme aşamasından teslimata ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm faaliyetlerimizde temel önceliğimiz olarak sürdürülebilirliği odağımıza alıyor, müşterilerimizin talep ve beklentilerine uygun geliştirdiğimiz araçlarımızı dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Anadolu Isuzu olarak ürün yelpazemizi elektrikli araç vizyonumuz doğrultusunda ürettiğimiz sıfır emisyonlu, sessiz, çevreci modellerimiz de önemli başarılara imza atıyor.

Çayırova’daki ‘akıllı fabrika’ özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde ürettiğimiz, müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan tam elektrikli araçlarımız tüm dünyadan büyük bir ilgi görüyor. İlk olarak 2021 yılında Fransa’ya teslim ettiğimiz NovoCiti Volt modelimiz ile başlayan elektrikli otobüs ihracatımız CitiVolt serisinin de eklenmesiyle her geçen çeyrekte büyüyor.

Hızla gelişen tam elektrikli otobüs segmentinde gücümüzü yeni modellerle daha da artırarak yurt içinde ve dünyada sektörümüze öncelik etmeyi sürdüreceğiz.”

Isuzu NovoCiti Volt: Tam elektrikli, sessiz ve çevreci

Tam Boyutta Gör Anadolu Isuzu’nun geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı ve dünyaya ihraç ettiği tam elektrikli midibüsü NovoCiti Volt, tasarımı ve teknolojik donanımları ile büyük beğeni topluyor. Dünyanın en prestijli tasarım yarışmaları arasında olan ABC Design Award’da “Transportation” kategorisinde ödüle layık görülen NovoCiti Volt, modern kentlerin talep ve gereksinimlerini tam olarak karşılıyor.

Sürdürülebilir bir yaşam için doğayı koruma önceliği ile üretilen çevre dostu NovoCiti Volt, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan Isuzu NovoCiti Volt, 268kWh’lık batarya kapasitesi ile 400 km’ye varan uzun bir menzile sahip. Aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi, enerji tüketiminde maksimum operasyonel verimliliği sağlıyor.

Isuzu CitiVolt: Çevreci ulaşımda daha uzun menzilli elektrikli çözüm

Tam Boyutta Gör Anadolu Isuzu’nun ilk kez 2022 sonbaharında Hannover IAA Transportation fuarında tanıtımını yaptığı 12 metrelik Citivolt elektrikli otobüs modeli işletmecisine oldukça önemli avantajlar sunuyor. Yüzde 100 elektrikli sürüş ve sıfır emisyon özelliklerine sahip olan ve modern hatlarıyla dikkatleri üzerine çeken CitiVolt serisi, Türkiye’de ve dünyada ulaşım ve taşımacılık sektörünün büyük ilgisini çekiyor.

CitiVolt sahip olduğu yüksek teknoloji özellikleri, zengin donanımı ve sıfır emisyon avantajının yanı sıra alçak tabanlı platformu ve geniş kapıları sayesinde yolcularına tamamen engelsiz bir erişim olanağı sağlıyor. Yüksek performanslı elektrik motoru ile daha güçlü olan CitiVolt, ergonomik sürücü alanı ve kişiselleştirilebilir gösterge ekranı ile keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. Sadece üç saatte hızlı şarj olabilen CitiVolt serisi tek şarjda 480 km menzile sahip.

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