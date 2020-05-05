LG Velvet'in canlı fotoğrafları sızdı

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Önceki haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere, LG yeni akıllı telefonunun tasarımını lansman öncesinde paylaşmıştı. Ancak LG Velvet ilk kez Güney Koreli bir teknoloji meraklısı tarafından canlı olarak görüntülendi.

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7 Mayıs tarihinde tanıtılacak

Sızan görseller LG Velvet'in tasarımının nasıl olacağına dair meraklarımızı fazlasıyla giderecek cinsten diyebiliriz. Cihazda sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga seti, 4300 mAh pil, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunacak. LG Velvet ayrıca 16 megapiksel ön kamera, FullHD+ çözünürlüklü 6.8 inç ekran, 8 GB RAM ve veri depolama için 128 GB bellek ile donatılacak.

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LG'nin henüz yeni akıllı telefon modelini nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. 7 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan cihaz, 15 Mayıs'ta Güney Kore'de satışa çıkacak. LG Velvet'in diğer ülkelere ne zaman dağıtılacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.slashgear.com/lg-velvet-poses-for-photos-flaunts-design-and-specs-04619231/

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