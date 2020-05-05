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    LG Velvet'in canlı fotoğrafları sızdı

    Güney Koreli teknoloji üreticisi LG'nin birkaç gün içinde resmi olarak tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeli LG Velvet şimdi de canlı olarak görüntülendi.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Önceki haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere, LG yeni akıllı telefonunun tasarımını lansman öncesinde paylaşmıştı. Ancak LG Velvet ilk kez Güney Koreli bir teknoloji meraklısı tarafından canlı olarak görüntülendi.

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    7 Mayıs tarihinde tanıtılacak

    Sızan görseller LG Velvet'in tasarımının nasıl olacağına dair meraklarımızı fazlasıyla giderecek cinsten diyebiliriz. Cihazda sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765 5G yonga seti, 4300 mAh pil, 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü bulunacak. LG Velvet ayrıca 16 megapiksel ön kamera, FullHD+ çözünürlüklü 6.8 inç ekran, 8 GB RAM ve veri depolama için 128 GB bellek ile donatılacak.

    LG'nin henüz yeni akıllı telefon modelini nasıl bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok. 7 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan cihaz, 15 Mayıs'ta Güney Kore'de satışa çıkacak. LG Velvet'in diğer ülkelere ne zaman dağıtılacağı ise henüz bilinmiyor.



    https://www.slashgear.com/lg-velvet-poses-for-photos-flaunts-design-and-specs-04619231/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 1 hf.
    Tasarımı güzel
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 hf.
    Artık orta-üst telefonlar bu fiyatlara geliyor, bir de ülkemizdeki vergi oranlarını ve döviz kurunu düşünürsek, vay halimize...
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    furkanözçelik 1 hf. yeni yorumcu
    değişik güzel görünüyor. ama fiyat biraz pahalı sanki
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    drjacob (... ) 1 hf.
    arka tasarım sony'ye benziyor
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    snowtger (Eren ) 1 hf.
    Bıkmadılar damla çentikten. Arkadaş 2 milim daha fazla yap üst çerçevedeki siyah kısmı ama damla çentik koyma şu telefona.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Lg,samsung,huawei şu tasarimdan bi vazgecin artik. Ayni tornadan cikarip cikarip millete sunuyorsunuz. Parlak oyuncak tasarimi gibi,android arayuzu zaten cizgi film gibi.cocuklar kullanmayacak bu cihazlari
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    DH Misafiri 1 hf.
    şuanki hesaplamada 10.000tl :( inanılmaz pahalı
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Tasarımı çok farklı beğenmedim. İsmi de kötü.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Uzun mu görünüyor yoksa fotodan mı öyle
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf.
    türkiye de satılacak ise gsm arenadaki 680 € fiyat etiketi ile kim alır bilemedim! birde bunu sadece turkcell de satışa çıkarırlarsa vay halinize ;)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Darknesia (Darknesia ) 1 hf. dreamblue35
    Katılıyorum. Halbuki satış kanallarını genişletse daha çok satacak ama farkında değil. Mutlaka kendilerine göre bir hesap kitapları vardır ama bu şekilde az reklam ve az satış kanalı ile Türkiye'de eski popülaritesini arttıramaz.
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    2625 kez okundu.
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