Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası

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Android 12'nin ilk beta sürümü çok kısa bir süre içerisinde yayınlanacak. Google yeni mobil işletim sistemini bu yılın ikinci yarısında genel kullanıma sunmayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı"

Geçtiğimiz günlerde Android 12'nin ekran görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu kez de beraberinde getireceği yeni özellikler hakkında bazı önemli detaylar sızdırıldı.

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Oyun Modu

Android 12'de GameManager isimli bir Oyun Modu yer alacak. Bu modun performans artışı sağlamaya yönelik olması beklenmiyor. Sadece sorunsuz bir oyun deneyimi için uygun zemin hazırlayacak.

Oyun Modu, çalışan tüm uygulamaları kapatarak bellek kullanımını azaltacak. Ayrıca akıllı telefonunuzun Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirecek ve bildirimlerin oyun deneyimini bölmesine izin vermeyecek.

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Akıllı Otomatik Döndürme

Android yıllardır ekranı otomatik döndürme özelliğini destekliyor. Ancak şimdiye kadar sadece ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden alınan verilere göre çalışıyordu.

Artık bu özellik için ön kamera da kullanılacak. Selfie kamerası kullanıcının kafasının konumunu tespit ederek otomatik döndürmenin daha düzgün çalışmasını sağlayacak.

Parlaklığı Düşür Seçeneği

Google, Parlaklığı Düşür olarak adlandırılan bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Henüz çok fazla detay yok ancak kullanıcılar "Hızlı Ayarlar" bölümüne eklenecek bu seçenek sayesinde ekran parlaklığını önceden belirledikleri seviyeye hızlı bir şekilde düşürebilecekler.

Şu an için Android 12 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Google'ın ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlamasının ardından, yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili daha fazla şey öğreneceğiz.

https://www.xda-developers.com/android-12-smart-autorotate-game-mode-reduced-brightness/

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