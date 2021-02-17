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    Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası

    Google'ın Android 12 ile birlikte kullanıma sunacağı yeni özellikler detaylanıyor. Mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümünde yer alacak yeni özellikler hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.
    17 Şubat 2021, 13:30 (Güncellendi, 14 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Android 12'nin ilk beta sürümü çok kısa bir süre içerisinde yayınlanacak. Google yeni mobil işletim sistemini bu yılın ikinci yarısında genel kullanıma sunmayı planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı"

    Geçtiğimiz günlerde Android 12'nin ekran görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu kez de beraberinde getireceği yeni özellikler hakkında bazı önemli detaylar sızdırıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı

    Oyun Modu

    Android 12'de GameManager isimli bir Oyun Modu yer alacak. Bu modun performans artışı sağlamaya yönelik olması beklenmiyor. Sadece sorunsuz bir oyun deneyimi için uygun zemin hazırlayacak.

    Oyun Modu, çalışan tüm uygulamaları kapatarak bellek kullanımını azaltacak. Ayrıca akıllı telefonunuzun Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirecek ve bildirimlerin oyun deneyimini bölmesine izin vermeyecek.

    Android 12'nin yeni özellikleri belli oldu: Oyun Modu ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı Otomatik Döndürme

    Android yıllardır ekranı otomatik döndürme özelliğini destekliyor. Ancak şimdiye kadar sadece ivmeölçer ve jiroskop sensörlerinden alınan verilere göre çalışıyordu.

    Artık bu özellik için ön kamera da kullanılacak. Selfie kamerası kullanıcının kafasının konumunu tespit ederek otomatik döndürmenin daha düzgün çalışmasını sağlayacak.

    Parlaklığı Düşür Seçeneği

    Google, Parlaklığı Düşür olarak adlandırılan bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Henüz çok fazla detay yok ancak kullanıcılar "Hızlı Ayarlar" bölümüne eklenecek bu seçenek sayesinde ekran parlaklığını önceden belirledikleri seviyeye hızlı bir şekilde düşürebilecekler.

    Şu an için Android 12 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Google'ın ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlamasının ardından, yeni nesil mobil işletim sistemiyle ilgili daha fazla şey öğreneceğiz.



    https://www.xda-developers.com/android-12-smart-autorotate-game-mode-reduced-brightness/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D dodofran 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyun modu falan zaten miuida yıllardır olan özellikler. daha stabil, daha az batarya ve işlemci gücü-ram isteyen sade bir işletim sistemi olsun yeter. zaten telefonlar yapılabilecek şeylerin maksimum sınırına ulaşıldı. android 6-7 den beri aman aman dişe dokunur bir ilerleme yok.
    oyun modu falan zaten miuida yıllardır olan özellikler. daha stabil, daha az batarya ve işlemci gücü-ram isteyen sade bir işletim sistemi olsun yeter. zaten tel...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    D DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android hem kör hem de topal

    Benim NTFS USB belleği yine görmeyecek

    Nenemden kalma yerli TV ye takıyorum filmleri izliyorum
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    FUCHSIA YI YAPIN LAN
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    D dodofran 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyun modu falan zaten miuida yıllardır olan özellikler. daha stabil, daha az batarya ve işlemci gücü-ram isteyen sade bir işletim sistemi olsun yeter. zaten telefonlar yapılabilecek şeylerin maksimum sınırına ulaşıldı. android 6-7 den beri aman aman dişe dokunur bir ilerleme yok.
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    S sultanneb 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yakında bilgisayarlar gibi oyun telefonları filan çıkmaya başlicak
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    S SPeaky 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek kelimeyle muazzam
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    anilk91 (ANIL KARA) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnstagram kullanan concon kızların "akıllı döndürme özelliğini"ne isyan çığını duyae gibiyim 🤣🤣🤣
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    from softwave 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    zaten yeni android sürümü alacak cihazlar %1 simdi birde



    Bu modun performans artışı sağlamaya yönelik olması beklenmiyor.



    Ne anladık.
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    Rachsuchtig 14 sa. ( Mesaj Silindi ) from softwave
    Artik hicbir yazilim güncellemesi performans arttirmayacak cünkü istedikleri seviyeye geldi. Artik kücük kücük yeni özellikler ve arayüzler degisecek
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