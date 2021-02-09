Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı

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Android 12'nin ilk ekran görüntüleri XDA Developers web sitesi tarafından yayınlandı. Arama devinin yeni mobil işletim sistemi pek çok görsel değişikliği beraberinde getirecek.

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Sistem renkleri artık seçilen temaya göre ayarlanıyor. Ekran görüntülerinde ağırlıklı olarak bej rengin hakim olduğu bir renk temasının etkin hale geldiğini görüyoruz.

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Bildirim Panelinde yer alan hızlı ayar kutucuklarının sayısı altıdan dörde düşürüldü. Haliyle simgeler daha da büyüdü. Ayrıca konuşma ve uyarı bildirimleri artık birbirinden daha belirgin şekilde ayrılıyor.

Yeni gizlilik göstergeleri

Android 12 ile birlikte durum çubuğunda uygulamanın kamera, mikrofon veya GPS erişimi kullanıp kullanmadığını gösteren renkli bir gizlilik göstergesi yer alacak. Bu özellik ilk olarak iOS 14'te sunulmuştu.

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Ek olarak ayarlar menüsündeki Gizlilik bölümününün de güncelleneceğini belirtelim. Kullanıcılar, tüm uygulamalar için mikrofon, kamera veya konum erişimini tamamen devre dışı bırakabilecekler.

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Android 12'nin ilk beta sürümünün birkaç hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Google yeni mobil işletim sisteminin final sürümünü ise muhtemelen sonbaharda genel kullanıma sunacak.

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