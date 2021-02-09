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    Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı

    Google'ın sonbaharda kullanıma sunmayı planladığı Android 12'nin ilk ekran görüntüleri sızdırıldı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü hem görsel hem de fonksiyonel anlamda birçok yenilik sunacak.
    09 Şubat 2021, 11:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    16,6b
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    26
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    13

    Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı
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    Android 12'nin ilk ekran görüntüleri XDA Developers web sitesi tarafından yayınlandı. Arama devinin yeni mobil işletim sistemi pek çok görsel değişikliği beraberinde getirecek.

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    Sistem renkleri artık seçilen temaya göre ayarlanıyor. Ekran görüntülerinde ağırlıklı olarak bej rengin hakim olduğu bir renk temasının etkin hale geldiğini görüyoruz.

    Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Bildirim Panelinde yer alan hızlı ayar kutucuklarının sayısı altıdan dörde düşürüldü. Haliyle simgeler daha da büyüdü. Ayrıca konuşma ve uyarı bildirimleri artık birbirinden daha belirgin şekilde ayrılıyor.

    Yeni gizlilik göstergeleri

    Android 12 ile birlikte durum çubuğunda uygulamanın kamera, mikrofon veya GPS erişimi kullanıp kullanmadığını gösteren renkli bir gizlilik göstergesi yer alacak. Bu özellik ilk olarak iOS 14'te sunulmuştu.

    Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı
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    Ek olarak ayarlar menüsündeki Gizlilik bölümününün de güncelleneceğini belirtelim. Kullanıcılar, tüm uygulamalar için mikrofon, kamera veya konum erişimini tamamen devre dışı bırakabilecekler.

    Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Android 12'nin ilk beta sürümünün birkaç hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Google yeni mobil işletim sisteminin final sürümünü ise muhtemelen sonbaharda genel kullanıma sunacak.



    Kaynakça https://www.xda-developers.com/android-12-first-look-screenshots/ https://www.androidpolice.com/2021/02/08/these-screenshots-could-reveal-huge-ui-changes-in-android-12/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu şebeke, pil gibi iconları bir oturtamadılar, gitgide kimliksiz, düz bir siyah cisim dolduruyorlar gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    VS18 (Osman Cengeri) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım sonunda bir şeye benzemeye başlamış ama şu üst bardaki ikonlar hala rezalet
    Yanıtla +23
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    B buraque2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hala dandroid
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence çok güzel olmuş android in çağ dışı widgetlarından bıkmıştım yani her şeyin köşesini yuvarlak yapıp widgetlerı öyle köşelı bırakmaları iğrençti. Böyle güzel gözükmüş.
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    IOS'a benzemiş diyorlar. Kötü bir şey mi IOS'a benzemek? IOS da Android'den bir çok şey aldı çok da iyi yaptı. Şu 10 iq'luk fanboy kafasından kurtulamadınız gitti.
    Yanıtla +5
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir şey beğenmeme timi gelmiş yine
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    Cool Storm (Cool Storm) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elma fanboy'lar doluşmuş konuya. Akıllarınca dalga geçmeye çalışmışlar. Yazık...
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    WaylandIZMIR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    IOS a benzeye benzeye IOSroid olacak yakında.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah bişey getirirler 10-11 arasında zerre fark yok
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    galaxyg (Yağız ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iPhone arayüzüne alıştığım için mi bilmiyorum ama çok kötü duruyor ya

    Karışık duruyor
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu sefer iyi olmuş umarım alt bar da siyah değil de tamamen şeffaf olur uygulama rengine bürünür artık ios gibi
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu özellikleri zaten MIUI 12'de var. Boş boş özellikler
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dandroid.
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