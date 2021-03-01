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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir?

    Arama devi Google kısa süre önce Android 12'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlamıştı. Eğer uyumlu telefonunuz varsa yeni mobil işletim sistemini yükleyip deneyebilirsiniz.
    01 Mart 2021, 11:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    21,7b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir?
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    Google kısa süre önce Android 12'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Mobil işletim sistemini akıllı telefonunuza yükleyip ilk deneyenlerden biri olmak istiyorsanız bazı potansiyel sorunları göze almanız gerekir. Zira henüz beta aşamasında olduğu için bazı hatalar içeriyor olabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor"

    Sorun yaşamaktan çekinmiyorsanız ve uyumlu bir telefonunuz varsa Android 12'yi hemen cihazınıza yükleyebilirsiniz. Girişi kısmında da belirttiğimiz üzere ilk beta yeterince kararlı çalışmayabilir. Bu nedenle Google güncellemeyi günlük kullandığınız telefona değil de varsa ikinci bir cihazınızda test etmenizi öneriyor.

    Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir?
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    Yol haritası paylaşıldı

    İlk önizleme sürümünün sistem imajını bu adresten indirebilir ve Android Flash Tool aracını kullanarak cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bunun dışında OTA güncellemesini ADB sideload komutuyla kurmanız da bir seçenek. Android 12 beta şu anda sadece Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

    Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir?
    Tam Boyutta Gör

    Google, Android güncellemelerinin herkese açık beta versiyonunu genellikle Mayıs ayı civarında veya I/O geliştirici konferansında yayınlıyor. Ancak arama devinin bu konuyla ilgili planları belli olmuş durumda. Yukarıda gördüğünüz yol haritası ilk herkese açık beta sürümün Mayıs ayında geleceğini ortaya koyuyor. Bu versiyon Pixel akıllı telefonlar dışındaki çok sayıda cihaza da yüklenebilecek.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen zeytunk
    Ya 1000 TL Lik bir cihaz kullanıyorsun. Ya da önüne gelen her uygulamayı yüklüyorsun. Başka bir aciklamasi olamaz
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke Pixel cihazlarını alabilmenin bir yolu olsaydı. Pixel 5 en sevdiğim android telefon. Telefonumda Pixel Experience romunu kurdum ve ölmüş telefonuma can verdi, şuan android 11 bile var. Birde pixel cihazım olsaydı iPhone bile tercih etmezdim.
    Keşke Pixel cihazlarını alabilmenin bir yolu olsaydı. Pixel 5 en sevdiğim android telefon. Telefonumda Pixel Experience romunu kurdum ve ölmüş telefonuma can ve...
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    Yanıtla +8
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    S SPeaky 1 hf. ( Mesaj Silindi ) FEARTR
    Ya da troll ki en olası seçenek bu
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    avcitalip (Talip Avcı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke android cihazlar, bilgisayarlar gibi olsa, boot imajından istediğimiz gibi istediğimiz işletim sistemini yükleyebilsek, driverlar üreticinin sitesinde olsa...
    Yanıtla +3
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En iyi Android deneyimi Pixel cihazlarda. Donanımı sağlam cihazların da verdikleri deneyim fena değil ama IOS tarzı akıcılığı Pixel cihazları daha iyi sağlıyorlar.
    Yanıtla +2
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arayüz her versiyonda iyice yuvarlanıyor yakında top diye sektirecez
    Yanıtla +4
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkes kendi cihazına uyarlayabilir, gerekli bilgileri bilmek şartı ile tabi.
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    Holk (Holk Holk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke Pixel cihazlarını alabilmenin bir yolu olsaydı. Pixel 5 en sevdiğim android telefon. Telefonumda Pixel Experience romunu kurdum ve ölmüş telefonuma can verdi, şuan android 11 bile var. Birde pixel cihazım olsaydı iPhone bile tercih etmezdim.
    Yanıtla +8
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    HANGİ ADROİD KARARLI ÇALIŞIYOR Kİ BETASI ÇALIŞSIN
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zeytunk
    Ya 1000 TL Lik bir cihaz kullanıyorsun. Ya da önüne gelen her uygulamayı yüklüyorsun. Başka bir aciklamasi olamaz
    1 Yanıt Yanıtla +16
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