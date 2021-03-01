Android 12'yi deneyin: İlk geliştirici önizleme sürümü nasıl yüklenir?

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Google kısa süre önce Android 12'nin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Mobil işletim sistemini akıllı telefonunuza yükleyip ilk deneyenlerden biri olmak istiyorsanız bazı potansiyel sorunları göze almanız gerekir. Zira henüz beta aşamasında olduğu için bazı hatalar içeriyor olabilir.

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Sorun yaşamaktan çekinmiyorsanız ve uyumlu bir telefonunuz varsa Android 12'yi hemen cihazınıza yükleyebilirsiniz. Girişi kısmında da belirttiğimiz üzere ilk beta yeterince kararlı çalışmayabilir. Bu nedenle Google güncellemeyi günlük kullandığınız telefona değil de varsa ikinci bir cihazınızda test etmenizi öneriyor.

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Yol haritası paylaşıldı

İlk önizleme sürümünün sistem imajını bu adresten indirebilir ve Android Flash Tool aracını kullanarak cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bunun dışında OTA güncellemesini ADB sideload komutuyla kurmanız da bir seçenek. Android 12 beta şu anda sadece Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.

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Google, Android güncellemelerinin herkese açık beta versiyonunu genellikle Mayıs ayı civarında veya I/O geliştirici konferansında yayınlıyor. Ancak arama devinin bu konuyla ilgili planları belli olmuş durumda. Yukarıda gördüğünüz yol haritası ilk herkese açık beta sürümün Mayıs ayında geleceğini ortaya koyuyor. Bu versiyon Pixel akıllı telefonlar dışındaki çok sayıda cihaza da yüklenebilecek.

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