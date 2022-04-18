Android 13 güncellemesi alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri belli oldu

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Xiaomi ile ilgili haber ve sızıntılar konusunda uzmanlaşan XiaomiUI sitesi, hangi marka akıllı telefonların Android 13'e güncelleneceğini açıkladı. Liste üç kategoriye ayrılıyor: Android 13'e güncellenecekler, güncellenme ihtimali olanlar ve kesinlikle güncellenmeyecekler.

MIUI 13 güncellemesi alacak 16 Xiaomi akıllı telefon belli oldu 1 hf. önce eklendi

Xiaomi Android 13 Güncelleme Listesi, 2021'den sonra çıkan modelleri içeriyor ve bu cihazların güncellemeyi önümüzdeki aylarda alması muhtemel. Eğer siz de listedeki cihazlardan birine sahipseniz, yakın gelecekte bir güncelleme bildirimi alabilirsiniz.

Android 13 alacak olan Xiaomi akıllı telefon ve tabletler

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 LE, Mi 11 Lite NE 5G;

Xiaomi 11T, 11T Pro;

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12X Pro, 12S, 12S Pro, 12 Lite;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Mix Fold, Fold 2;

Xiaomi Civi, Civi S;

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro;

Redmi 10, 10 (2022), 10 Prime, 10 Prime (2022), 10 5G, 10 Prime+ 5G, 10C;

Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 Pro 5G, Note 10T, Note 10 5G;

Redmi Note 11, Note 11 NFC, Note 11S, Note 11 Pro 4G, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+ 5G, Note 11 Pro, Note 11 Pro+, Note 11E Pro;

Redmi Note 11T, Note 11 5G, Note 11 4G;

Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40 Gaming Edition, K40S;

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming Edition;

POCO F3, F3 GT;

POCO X3 GT, X3 Pro;

POCO F4, F4 Pro, F4 GT;

POCO M3 Pro 5G;

POCO M4 Pro 5G, M4 Pro 4G, M4 5G.

Android 13 alma ihtimali olan Xiaomi cihazlar

Redmi Note 8 (2021);

POCO C40.

Android 13 almayacak olan Xiaomi cihazlar

Redmi K30 Pro, K30 Zoom Edition, K30S Ultra;

Poco F2 Pro;

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro;

Redmi 10A;

Redmi 9, 9 Prime, 9T, 9 Power;

Redmi Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9T 5G, Note 9 Pro 5G;

Redmi K30 4G, K30 5G, K30 Ultra, K30i 5G, K30 Racing;

Poco X3, X3 NFC;

POCO X2;

POCO-M2, M2 Pro;

Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10 Youth Edition, Mi 10i, Mi 10T Lite;

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Öte yandan yaklaşan MIUI 14'ün, hem Android 12 hem de 13'ü temel alacak oldukça sağlam bir güncelleme olacağına dikkat çekilmiş.

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Android 13 alacak Xiaomi akıllı telefon modelleri belli oldu