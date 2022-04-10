MIUI 13 güncellemesi alacak 16 Xiaomi akıllı telefon daha belli oldu

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Xiaomi bu yıl MIUI 13 arayüz yazılımının kararlı sürümü için, akıllı telefon ve tabletleri kapsayan iki parti yazılım güncellemesi gerçekleştirmişti. Şirket şimdi üçüncü güncelleme dalgasını duyurdu ve yeni bir liste paylaştı.

Xiaomi artık güncelleme almayacak cihazların listesini yayınladı 4 gün önce eklendi

Xiaomi, bu listedeki bazı modellerin MIUI 13'ün kararlı sürümünü zaten aldığını, geri kalanının Mayıs ayının sonundan önce alacağını belirtiyor. Xiaomi ayrıca Redmi 10X 4G, Redmi 9 ve Redmi Note 9 4G için MIUI 13'ün piyasaya sürülmesiyle ilgili bazı sorunlar olduğunu bildirdi. Bu cihazlar için MIUI 13 güncellemesinin Ağustos ayının sonunda olması bekleniyor.

MIUI 13 alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar

Mi 10 Lite

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 4G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Extreme Edition

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi 10X 4G

Redmi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi CC9 Pro

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MIUI 13 güncellemesi alacak 16 Xiaomi akıllı telefon belli oldu