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    MIUI 13 güncellemesi alacak 16 Xiaomi akıllı telefon daha belli oldu

    MIUI 13 kararlı sürümü için üçüncü güncelleme dalgası başladı. İşte MIUI 13'e güncellenecek olan Xiaomi ve Redmi akıllı telefon modelleri.                       
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    MIUI 13 güncellemesi alacak 16 Xiaomi akıllı telefon belli oldu
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    Xiaomi bu yıl MIUI 13 arayüz yazılımının kararlı sürümü için, akıllı telefon ve tabletleri kapsayan iki parti yazılım güncellemesi gerçekleştirmişti. Şirket şimdi üçüncü güncelleme dalgasını duyurdu ve yeni bir liste paylaştı.

    Xiaomi, bu listedeki bazı modellerin MIUI 13'ün kararlı sürümünü zaten aldığını, geri kalanının Mayıs ayının sonundan önce alacağını belirtiyor. Xiaomi ayrıca Redmi 10X 4G, Redmi 9 ve Redmi Note 9 4G için MIUI 13'ün piyasaya sürülmesiyle ilgili bazı sorunlar olduğunu bildirdi. Bu cihazlar için MIUI 13 güncellemesinin Ağustos ayının sonunda olması bekleniyor.

    MIUI 13 alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar

    • Mi 10 Lite
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi Note 9 4G
    • Redmi K30
    • Redmi K30 5G
    • Redmi K30i 5G
    • Redmi 10X
    • Redmi 10X Pro
    • Redmi Note 9
    • Redmi K30 Extreme Edition
    • Redmi Note 11 Pro
    • Redmi Note 11 Pro+
    • Redmi 10X 4G
    • Redmi 9
    • Mi 9 Pro 5G
    • Mi CC9 Pro
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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