Android 13 Beta 3 yayınlandı: Tam sürüm çok yakında

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Google, tam zamanında yeni Android 13 işletim sisteminin üçüncü beta sürümünü yayınladı. Bu, Android 13'ün tam sürümüne kadar uzanan ilk kararlı beta sürüm.

Android 13 Kararlı Beta'nın piyasaya sürülmesi, geliştiricilerin artık API'lerde değişiklik olmayacağından uygulamalarını yeni işletim sistemi sürümüne güncellemeye hazırlanabilecekleri anlamına geliyor. Google, bir blog gönderisinde, tüm uygulama ve oyun geliştiricilerini, yakında çıkacak olan Android 13 sürümünden önce son uyumluluk testlerini yapmaya çağırıyor.

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Android 13'teki yeniliklerin çoğu, kullanıcı verilerinin gizliliğini korumaya odaklanmış. Özellikle, yeni işletim sisteminde aşağıdaki özellikler görünecek.

Android 13 özellikleri

Google, uygulamalara özelleştirilmiş stiller uygulayabilmeniz için önceden ayarlanmış renk çeşitlerini kullanıma sunacak.

Android 13, uygulama simgelerinin ana ekrandaki arka plan resminizin şemasıyla eşleşmesi için dinamik renk işlevselliği getirecek.

Uygulamaların artık size push bildirim göndermeden önce izninizi istemesi gerekecek. Bu, bir uygulamanın ilk kez açtığınızda size bildirim gönderip gönderemeyeceğini seçebileceğiniz anlamına geliyor.

Geliştiriciler, uygulamalarını konum izni istemek zorunda kalmadan yakındaki Wi-Fi ağlarını isteyecek şekilde ayarlayabilecek. Bu, Wi-Fi ağınıza erişebilmesi için bir uygulamaya isteksizce konumunuzu vermemenizi sağlayacak.

Android 13 ayrıca, belirli medya dosyalarını tüm kitaplığınıza erişim izni vermek zorunda kalmadan bir uygulamayla paylaşmanıza olanak tanıyan bir fotoğraf ve video seçici de sunacak.

Yaklaşan Android sürümü, dosya sisteminde de ayrıntılı kontroller sunacak. Fotoğraflarınıza, videolarınıza, müzik ve ses dosyalarınıza ayrı ayrı erişim izni verebileceksiniz.

Uygulamalar, kalp atış hızı veya sıcaklık gibi arka plan vücut sensörlerini kullanıyorsa veya izliyorsa özel izin istemesi gerekecek.

Google, uygulamalar için bir dil seçici getirecek, böylece sistem dilinden ayrı olarak her uygulama için farklı bir dil seçmeniz mümkün olacak.

Android 13, tabletler ve katlanabilir bilgisayarlar gibi büyük ekranlar için de daha iyi desteğe sahip olacak. Güncellenmiş görev çubuğu, uygulamalar arasında geçiş yapmayı veya bölünmüş ekran modunda iki uygulamayı kullanmayı kolaylaştıracak.

Google'ın duyurusu, Apple'ın geliştiriciler için iOS 16 beta sürümünü yayınlamasından günler sonra geldi. Android 13'ün Temmuz sonunda Pixel 7 ile piyasaya çıkması bekleniyor.

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