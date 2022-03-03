Android 13, el fenerinin parlaklığını değiştirmenize izin verebilir

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Android 13, kullanışlı yeni bir özellik getirebilir. Esper Blog Editörü Mishaal Rahman, Android 13 kodunda API'ye birkaç önemli ekleme buldu: getTorchStrengthLevel ve turnOnTorchWithStrengthLevel. Adlarından da tahmin edebileceğiniz gibi, Android telefonlarda el fenerinin parlaklığını ayarlamanıza izin verecek kodlar.

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Android 13 çalıştıran tüm akıllı telefonlara gelmeyebilir

Yeni özellik, el fenerinin parlaklık seviyesini donanım tarafından belirlenen minimumdan maksimuma ayarlamanıza izin verecek. Artık çoğu telefonda el feneri yalnızca setTorchMode API kullanılarak açılıyor, ancak Android 13'te parlaklık daha ayrıntılı olarak kontrol edilebilecek. Ancak bu özellik, Android 13 çalıştıran tüm akıllı telefonlara gelmeyecek gibi görünüyor.

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Mishaal Rahman'ın belirttiği gibi, işletim sistemi ile temel donanım arasındaki arayüzü tanımlayan yapı olan Hardware Abstraction Layer'ın (HAL) güncellenmesi gerekecek. Zira, Android Açık Kaynak Projesi'ndeki HAL yapısının en son sürümleri 2.7 ve 3.7 el feneri parlaklık kontrolünden bahsetmiyor. Ancak Pixel 6 Pro için Android 13 Geliştirici Önizlemesi'nde bulunan sürüm 3.8, HAL desteğinin iki yeni API için eklendiğini gösteriyor. Bu nedenle, cihaz üreticilerinin parlaklık kontrolü API'lerini desteklemek için muhtemelen ICameraDevice'ın 3.8 sürümünü uygulamaları gerekecek.

Bu özelliğin bazı Samsung akıllı telefon modellerinde olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.

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Android 13, el fenerinin parlaklığını değiştirmeye izin verebilir