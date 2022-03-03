Android 13, el fenerinin parlaklığını değiştirmenize izin verebilir

Android 13, kullanışlı yeni bir özellik getirebilir. Esper Blog Editörü Mishaal Rahman, Android 13 kodunda API'ye birkaç önemli ekleme buldu: getTorchStrengthLevel ve turnOnTorchWithStrengthLevel. Adlarından da tahmin edebileceğiniz gibi, Android telefonlarda el fenerinin parlaklığını ayarlamanıza izin verecek kodlar.
Android 13 çalıştıran tüm akıllı telefonlara gelmeyebilir
Yeni özellik, el fenerinin parlaklık seviyesini donanım tarafından belirlenen minimumdan maksimuma ayarlamanıza izin verecek. Artık çoğu telefonda el feneri yalnızca setTorchMode API kullanılarak açılıyor, ancak Android 13'te parlaklık daha ayrıntılı olarak kontrol edilebilecek. Ancak bu özellik, Android 13 çalıştıran tüm akıllı telefonlara gelmeyecek gibi görünüyor.
Mishaal Rahman'ın belirttiği gibi, işletim sistemi ile temel donanım arasındaki arayüzü tanımlayan yapı olan Hardware Abstraction Layer'ın (HAL) güncellenmesi gerekecek. Zira, Android Açık Kaynak Projesi'ndeki HAL yapısının en son sürümleri 2.7 ve 3.7 el feneri parlaklık kontrolünden bahsetmiyor. Ancak Pixel 6 Pro için Android 13 Geliştirici Önizlemesi'nde bulunan sürüm 3.8, HAL desteğinin iki yeni API için eklendiğini gösteriyor. Bu nedenle, cihaz üreticilerinin parlaklık kontrolü API'lerini desteklemek için muhtemelen ICameraDevice'ın 3.8 sürümünü uygulamaları gerekecek.
Bu özelliğin bazı Samsung akıllı telefon modellerinde olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..