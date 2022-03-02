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    TSMC yöneticisi: Çip krizi 2-3 yıl daha sürecek

    Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC'nin Ar-Ge Şefi Yuh-Jier Mii, küresel çip kıtlığının yeni yatırımlar hayata geçirilinceye kadar, 2-3 yıl daha süreceğini söyledi.
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    TSMC yöneticisi: Çip krizi 2-3 yıl daha sürecek
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    Önümüzdeki birkaç yıl içinde, yani çip üretimi için yeni fabrikalar başlatılana kadar yarı iletken kıtlığının sonlanması beklenmiyor. Bu görüş, TSMC'de araştırma ve geliştirme başkan yardımcısı olan Yuh-Jier Mii'nin IEEE Spectrum ile yapılan bir röportajında ifade edildi.

    Sektördeki birçok kişinin aksine TSMC yöneticisi, çip eksikliğini COVID-19 pandemisine bağlamıyor. Ona göre sorun, günümüzde üretilen hemen hemen tüm ürünlerde çip kullanılması gerçeğinde yatmakta. Önemli ölçüde, bir bütün olarak bu durum, yarı iletken ürünlerin üretimi için kapasite ve altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor.

    TSMC yöneticisi: Çip krizi 2-3 yıl daha sürecek
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    Geçiş sürecine ayak uydurmak zor

    Tüm yarı iletken endüstrisinin, mikro devrelere olan talebinin son yıllarda keskin bir şekilde artmaya başladığına da dikkat çekiliyor. Üreticiler sonunda gerçekte ne olduğunu anladılar ve hem kısa hem de uzun vadede artan talebi karşılamak için aktif olarak yeni tesislere yatırım yapmaya başladılar. TSMC'nin Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, günümüzde TSMC gibi şirketlerin bile süreç geçiş sürecine ayak uydurmasının ne kadar zor olduğundan da bahsetti.

    Mii, bu önemli konuyu: “Önceden, yeni bir proses teknolojisine geçmek için öncekini optimize edebiliyorduk. Bununla birlikte, her yeni nesilde, örneğin transistörlerin boyutu, mimari, malzemeler, süreçler ve araçlar ile ilgili sınırlamaları aşmanın yeni yollarını bulmalıyız.” şeklinde yorumladı.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    tsmc, çip krizi ve
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