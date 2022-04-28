Android 13 ilk betası indirmeye sunuldu

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Bir süredir kapalı bir grupla testleri yapılan Android 13 işletim sisteminin açık betası söz verildiği gibi Nisan ayı bitmeden indirmeye sunuldu. İlk beta sürümünden yine Google Pixel serisi akıllı telefon sahipleri faydalanabiliyor.

Android 13 beta hangi telefonlara uyumlu?

Android 13 beta 1 sürümü Google Pixel 4 ve Google Pixel 6/6 Pro arasındaki telefon modellerine indirilebiliyor. Kullanıcıların asıl telefonları yerine bu tarz işler için ayırdıkları telefonlara yüklemeleri tavsiye ediliyor zira bir süre beta sürümlerinde stabilite beklenmiyor.

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Son olarak kapalı gruplarda Android 13 Developer Preview 2 sürümü test edilmekteydi. Android 13 beta 1 sürümü genelde benzer özellikleri miras alıyor ancak geliştiricilere özel bir kaç ekstra özellik daha getiriyor. Google nihai sürümde sunacağı tüm özellikleri sürprizin bozulmaması için betaya koymuyor. Android 13 ile ilgili bilinen yenilikler şu şekilde:

Android 13 özellikleri neler?

Paylaşılan medya dosyaları için daha fazla izin kontrolü

Yeni fotoğraf seçici

Yeni Bluetooth LE ses desteği

USB üzerinden MIDI 2.0 enstrüman desteği

Tek eSIM üzerinden çift hat desteği

İnternet bağlantı hızlarını yavaşlatma seçeneği

Pil katili uygulamaları görebilme

Fast Pair eşleştirme özelliğinin yaygınlaşması

Oyunların daha hızlı yüklenmesi

Daha hızlı dinamik renk teması



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