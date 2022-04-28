Android 13 ilk betası indirmeye sunuldu

Bir süredir kapalı bir grupla testleri yapılan Android 13 işletim sisteminin açık betası söz verildiği gibi Nisan ayı bitmeden indirmeye sunuldu. İlk beta sürümünden yine Google Pixel serisi akıllı telefon sahipleri faydalanabiliyor.
Android 13 beta hangi telefonlara uyumlu?
Android 13 beta 1 sürümü Google Pixel 4 ve Google Pixel 6/6 Pro arasındaki telefon modellerine indirilebiliyor. Kullanıcıların asıl telefonları yerine bu tarz işler için ayırdıkları telefonlara yüklemeleri tavsiye ediliyor zira bir süre beta sürümlerinde stabilite beklenmiyor.
Son olarak kapalı gruplarda Android 13 Developer Preview 2 sürümü test edilmekteydi. Android 13 beta 1 sürümü genelde benzer özellikleri miras alıyor ancak geliştiricilere özel bir kaç ekstra özellik daha getiriyor. Google nihai sürümde sunacağı tüm özellikleri sürprizin bozulmaması için betaya koymuyor. Android 13 ile ilgili bilinen yenilikler şu şekilde:
Android 13 özellikleri neler?
- Paylaşılan medya dosyaları için daha fazla izin kontrolü
- Yeni fotoğraf seçici
- Yeni Bluetooth LE ses desteği
- USB üzerinden MIDI 2.0 enstrüman desteği
- Tek eSIM üzerinden çift hat desteği
- İnternet bağlantı hızlarını yavaşlatma seçeneği
- Pil katili uygulamaları görebilme
- Fast Pair eşleştirme özelliğinin yaygınlaşması
- Oyunların daha hızlı yüklenmesi
- Daha hızlı dinamik renk teması
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.