Google I/O 2022 konferansının tarihi açıklandı: Android 13 sahneye çıkıyor

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Arama devi Google, yıllık geliştirici konferansının tarihini resmi olarak açıkladı. Google I/O 2022 etkinliği 11-12 Mayıs 2022'de Mountain View'daki Shoreline Amfitiyatrosu'nda yapılacak. Konferans az sayıda davetlinin katılımıyla canlı olarak gerçekleştirilecek.

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Fiziksel katılımcılar muhtemelen şirket çalışanları ve iş ortaklarının temsilcileri olacak. Google I/O 2022 etkinliği internet üzerinden takip edilebilecek. Şirketin konferansta Android, Chrome OS ve Fuchsia işletim sistemlerinin geleceğine ışık tutacak bilgilendirmeler yapması bekleniyor.

Odak noktası: Android 13

Google I/O 2022'nin odak noktasında Android 13 olacak. Yeni sürüm şu anda dünya genelinde birçok geliştirici tarafından test ediliyor. Tanıtımın ardından Android 13 daha fazla sayıda kişinin kullanımına sunulacak. Elbette ki ilk etapta Google Pixel akıllı telefon sahipleri indirebilecek.

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Etkinlik sırasında WearOS'un geliştirilmesinde Samsung ile yapılan iş birliğinden bahsedilme ihtimali yüksek. Aynı zamanda Google TV hakkında da yeni şeyler duyabiliriz. Google I/O konferansı 2020 yılında koronavirüs nedeniyle iptal edilmiş, geçen yıl ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilmişti.

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