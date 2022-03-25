Android 13, internet bağlantı hızını yavaşlatma seçeneğine sahip olacak

Tam Boyutta Gör

Android 13 işletim sisteminde, akıllı telefonunuzun internet bağlantı hızını sınırlamanıza olanak tanıyacak yeni bir geliştirici arayüzü yer alacak. Mishaal Rahman isimli araştırmacı bu konuyla ilgili bazı detayları ortaya çıkardı.

Realme C31 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. önce eklendi

Android'in ağ bağlantısı API'lerine hız sınırını bayt/saniye olarak ayarlamanızı sağlayan "ingress_rate_limit_bytes_per_second" parametresinin eklendiği keşfedildi. Örneğin hızı 1 Mbps ile sınırlamanız gerekiyorsa buraya 125000 değerini girmeniz gerekecek.

Tam Boyutta Gör

Hızı yavaşlatmak ne işe yarayacak?

Peki hızı sınırlandırmak ne işe yarayacak? Eklenen yeni parametre geliştiricilerin uygulamalarını yavaş internet bağlantısında test etmesini sağlayacak. Daha önce geliştiriciler zayıf bağlantıyı üçüncü taraf çözümlere simüle etmek zorunda kalıyorlardı.

İnternet hızını kısma özelliğinin önümüzdeki ay yayınlanması planlanan Android 13 Beta 1'den itibaren geliştirici seçeneklerinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android 13, internet bağlantı hızını yavaşlatma olanağı sunacak