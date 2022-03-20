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Google; Android 13 ile ilgili paylaştığı blog gönderisinde, Android kullanıcılarının oldukça hoşuna gidecek bir özelliği duyurdu. Öyle ki yeni işletim sistemiyle birlikte, son 24 saatte aşırı pil tüketimine sebep olan herhangi bir uygulama tespit edildiğinde kullanıcılar sistem bildirimiyle uyarılacak.

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Tüm uygulamalarda çalışacak

Son 24 saat içerisinde arka planda çok fazla pil tükettiği tespit edilen uygulamaları bildirecek olan sistem, uygulamanın özel olarak Android 13 için yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın tüm uygulamalar için çalışacak.



Android 13, uzun süredir devam eden ön plan hizmetleri ve uygulamaları için de bir bildirim sunacak. Öyle ki son 24 saat içerisinde en az 20 saattir çalışmakta olan bir uygulama veya ön plan hizmeti algılanırsa sistem yine uyarı verecek.

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Android 13, pil katili uygulamaları bildirecek