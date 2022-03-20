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    Anlık Bildirim

    Android 13, pil katili uygulamaları bildirecek

    Android 13, akıllı telefonlarda en çok pil tüketen uygulamaları tespit edip bildirim aracılığıyla kullanıcıları uyaracak. Böylece kullanıcılar, sinsice pil tüketen uygulamaları fark edebilecek.
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    Android 13, pil katili uygulamaları bildirecek
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    Google; Android 13 ile ilgili paylaştığı blog gönderisinde, Android kullanıcılarının oldukça hoşuna gidecek bir özelliği duyurdu. Öyle ki yeni işletim sistemiyle birlikte, son 24 saatte aşırı pil tüketimine sebep olan herhangi bir uygulama tespit edildiğinde kullanıcılar sistem bildirimiyle uyarılacak.

    Tüm uygulamalarda çalışacak

    Son 24 saat içerisinde arka planda çok fazla pil tükettiği tespit edilen uygulamaları bildirecek olan sistem, uygulamanın özel olarak Android 13 için yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın tüm uygulamalar için çalışacak.

    Android 13, uzun süredir devam eden ön plan hizmetleri ve uygulamaları için de bir bildirim sunacak. Öyle ki son 24 saat içerisinde en az 20 saattir çalışmakta olan bir uygulama veya ön plan hizmeti algılanırsa sistem yine uyarı verecek. 

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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