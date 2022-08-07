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Dijital Denge (Digital Wellbeing) Android uygulamasının 1.1.463639936.beta sürümünde, duvar kağıdını karartma özelliği ortaya çıktı. Söz konusu işlevin ekran görüntüsü ve detayları Esper editörü Mishaal Rahman tarafından paylaşıldı.

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Duvar kağıdını karartma, gece belirli bir zaman aralığında etkinleştirilen Uyku Vakti modu altında yer alıyor. Geceleri ekrana bakarken kullanıcının gözlerini yormamak gibi faydalı bir amaca hizmet ettiğini belirtelim.

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Yeni Android sürümüne özel

Rahman'ın da belirttiği gibi duvar kağıdını karartma fonksiyonu Android 13'te sunulan API'leri kullanıyor. Bu nedenle özellik işletim sistemin önceki sürümleri için geçerli değil. Digital Wellbeing 1.1.463639936.beta'yı APKMirror üzerinden indirebilirsiniz.

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Android 13'teki duvar kağıdını karartma özelliği ortaya çıktı