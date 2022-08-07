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    Anlık Bildirim

    Android 13'teki duvar kağıdını karartma özelliği ortaya çıktı

    Android 13'teki Dijital Denge uygulamasına eklenen duvar kağıdını karartma özelliği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Söz konusu işlevi çalışırken gösteren ekran görüntüsü yayınlandı.
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    Android 13'teki duvar kağıdını karartma özelliği ortaya çıktı
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    Dijital Denge (Digital Wellbeing) Android uygulamasının 1.1.463639936.beta sürümünde, duvar kağıdını karartma özelliği ortaya çıktı. Söz konusu işlevin ekran görüntüsü ve detayları Esper editörü Mishaal Rahman tarafından paylaşıldı.

    Duvar kağıdını karartma, gece belirli bir zaman aralığında etkinleştirilen Uyku Vakti modu altında yer alıyor. Geceleri ekrana bakarken kullanıcının gözlerini yormamak gibi faydalı bir amaca hizmet ettiğini belirtelim.

    Android 13'teki duvar kağıdını karartma özelliği ortaya çıktı
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    Yeni Android sürümüne özel

    Rahman'ın da belirttiği gibi duvar kağıdını karartma fonksiyonu Android 13'te sunulan API'leri kullanıyor. Bu nedenle özellik işletim sistemin önceki sürümleri için geçerli değil. Digital Wellbeing 1.1.463639936.beta'yı APKMirror üzerinden indirebilirsiniz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 17 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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