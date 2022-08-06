Apple tedarikçilerini "Tayvan'da üretildi" etiketi kullanmamaları konusunda uyardı

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ın başkenti Taipei'ye yaptığı son ziyaret sonrasında Çin ile ABD arasındaki tansiyon iyiden iyiye yükseldi. Bu olay ışığında Apple da tedarikçilerine bir uyarı yapma gereği duydu.

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Şirket, Tayvan'dan Çin'e yapılan sevkiyatlarda para cezası veya ithalat engeli ile karşı karşıya kalmamak için tedarikçilerini Çin gümrük yasalarına uymaya çağırdı. Apple, Çin'in ABD'den intikam almaya yönelik bir girişimde bulunabileceğini düşünüyor.

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Apple üretim konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor

Cupertino merkezli teknoloji şirketi, tedarikçilerine Çin'in Tayvan'da üretilen tüm parça ve bileşenlere yapım yeri olarak "Tayvan, Çin" veya "Çin Taipesi" etiketi eklenmesine yönelik kuralı katı bir şekilde uygulamaya başladığını bildirdi.

Söz konusu karar Tayvan’ı topraklarının ayrılmaz parçası sayan Çin'in bu görüşünü pekiştiriyor. Gümrük yasalarına uyulmaması durumunda gönderiler Çin gümrük yetkilileri tarafından alıkonulabileceği gibi para cezası uygulanması ve ithalat engeliyle sonuçlanabilecek.

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Apple tedarikçilerine: Çin'in gümrük kurallarına eksiksiz uyun