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    Apple tedarikçilerini "Tayvan'da üretildi" etiketi kullanmamaları konusunda uyardı

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Apple'ı alarma geçirdi. Cupertinolu şirket tedarikçilerini Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımlamamaları konusunda uyardı.
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    Apple tedarikçilerine: Çin'in gümrük kurallarına eksiksiz uyun
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    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ın başkenti Taipei'ye yaptığı son ziyaret sonrasında Çin ile ABD arasındaki tansiyon iyiden iyiye yükseldi. Bu olay ışığında Apple da tedarikçilerine bir uyarı yapma gereği duydu.

    Şirket, Tayvan'dan Çin'e yapılan sevkiyatlarda para cezası veya ithalat engeli ile karşı karşıya kalmamak için tedarikçilerini Çin gümrük yasalarına uymaya çağırdı. Apple, Çin'in ABD'den intikam almaya yönelik bir girişimde bulunabileceğini düşünüyor.

    Apple tedarikçilerine: Çin'in gümrük kurallarına eksiksiz uyun
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    Apple üretim konusunda sıkıntı yaşamak istemiyor

    Cupertino merkezli teknoloji şirketi, tedarikçilerine Çin'in Tayvan'da üretilen tüm parça ve bileşenlere yapım yeri olarak "Tayvan, Çin" veya "Çin Taipesi" etiketi eklenmesine yönelik kuralı katı bir şekilde uygulamaya başladığını bildirdi.

    Söz konusu karar Tayvan’ı topraklarının ayrılmaz parçası sayan Çin'in bu görüşünü pekiştiriyor. Gümrük yasalarına uyulmaması durumunda gönderiler Çin gümrük yetkilileri tarafından alıkonulabileceği gibi para cezası uygulanması ve ithalat engeliyle sonuçlanabilecek.

    Kaynakça https://www.businessinsider.com/apple-halts-made-in-taiwan-label-anger-china-pelosi-visit-2022-8 https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Apple-warns-suppliers-to-follow-China-rules-on-Taiwan-labeling https://www.reuters.com/technology/apple-asks-suppliers-follow-china-customs-rules-nikkei-2022-08-05/
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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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