Android 14 beta güncellemesini alacak ilk telefonlardan biri belli oldu

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (1), Android 12 ile çıkış yapmış, aylarca süren testlerin ardından Android 13 güncellemesini almıştı. Şirket, Nothing Phone (1) modelinin Android 14 beta 1 programına dahil olduğunu duyurdu. Google Pixel telefonlar dışında, Android 14 beta güncellemelerini alacak akıllı telefonlardan biri olacak.

Android 14 beta 1 çıktı: İşte yenilikler 2 hf. önce eklendi

Carl Pei, sosyal medya platformu üzerinden müjdeyi verdi. Nothing Phone kullanıcıları Android 14 beta 1’i deneyimleme fırsatı bulabilecek. Nothing Phone 1, şu anda Android 13 üzerinde şirketin tescilli arayüzüyle çalışıyor. Yazılım, minimum özelleştirme içeriyor.

Android 14 beta birkaç yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Gezinme deneyimini iyileştiren gelişmiş geri hareketi, farklı uygulamalar arasında veri paylaşımını daha rahat ve sorunsuz hale getiren gelişmiş paylaşım sayfası, ses ayarları üzerinde daha hassas kontrol sağlayan ayrı zil sesi ve bildirim ses düzeyi kaydırıcıları gibi yenilikler mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android 14 beta alacak ilk telefonlardan biri belli oldu