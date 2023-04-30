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    Anlık Bildirim

    Android 14 beta güncellemesini alacak ilk telefonlardan biri belli oldu

    Google dışında şirketler, Android 14 beta programlarını duyurmaya başladı. Nothing Phone (1), Android 14 beta 1 güncellemesini alacak ilk telefonlardan biri olacak.
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    Nothing Phone (1) Android 14 beta 1 Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (1), Android 12 ile çıkış yapmış, aylarca süren testlerin ardından Android 13 güncellemesini almıştı. Şirket, Nothing Phone (1) modelinin Android 14 beta 1 programına dahil olduğunu duyurdu. Google Pixel telefonlar dışında, Android 14 beta güncellemelerini alacak akıllı telefonlardan biri olacak.

    Carl Pei, sosyal medya platformu üzerinden müjdeyi verdi. Nothing Phone kullanıcıları Android 14 beta 1’i deneyimleme fırsatı bulabilecek. Nothing Phone 1, şu anda Android 13 üzerinde şirketin tescilli arayüzüyle çalışıyor. Yazılım, minimum özelleştirme içeriyor.

    Android 14 beta birkaç yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Gezinme deneyimini iyileştiren gelişmiş geri hareketi, farklı uygulamalar arasında veri paylaşımını daha rahat ve sorunsuz hale getiren gelişmiş paylaşım sayfası, ses ayarları üzerinde daha hassas kontrol sağlayan ayrı zil sesi ve bildirim ses düzeyi kaydırıcıları gibi yenilikler mevcut.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    alfa-x 18 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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