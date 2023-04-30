Android 14 beta güncellemesini alacak ilk telefonlardan biri belli oldu

Carl Pei, sosyal medya platformu üzerinden müjdeyi verdi. Nothing Phone kullanıcıları Android 14 beta 1’i deneyimleme fırsatı bulabilecek. Nothing Phone 1, şu anda Android 13 üzerinde şirketin tescilli arayüzüyle çalışıyor. Yazılım, minimum özelleştirme içeriyor.
Android 14 beta birkaç yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Gezinme deneyimini iyileştiren gelişmiş geri hareketi, farklı uygulamalar arasında veri paylaşımını daha rahat ve sorunsuz hale getiren gelişmiş paylaşım sayfası, ses ayarları üzerinde daha hassas kontrol sağlayan ayrı zil sesi ve bildirim ses düzeyi kaydırıcıları gibi yenilikler mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah