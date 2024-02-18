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    Android 14 tabanlı LineageOS 21 custom ROM yayınlandı: Yenilikler neler?

    Popüler custom ROM LineageOS'in yeni sürümü yayınlandı. Android 14 tabanlı LineageOS 21 ile gelen yenilikler neler?                                              
    LineageOS 21 yayınlandı indir Tam Boyutta Gör
    LineageOS, Android 14 tabanlı LineageOS 21 sürümünü yayınladı. Android 14’ün çıkışından çok sonra gelen güncelleme, kaliteli ve kararlılık noktasında iyileştirmeler getiriyor.

    LineageOS 21 ile gelen yenilikler

    LineageOS 21 yeni arayüz Tam Boyutta Gör
    LineageOS 21 güncellemesi, Android 14'ün tüm temel özelliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştiren bazı özel eklemeler getiriyor. Gallery2'nin yerini fotoğraf ve videoları yönetmek için gelişmiş özellikler sunan yeni galeri uygulaması Glimpse aldı. Yeni sürümle ayrıca Aperture kamera uygulamasının arayüzü Material You tasarım ilkesiyle yenilenerek daha sezgisel ve estetik açıdan güzel hale getirildi. Jelly tarayıcısı yeni gizlilik ayarları kazanırken, LatinIME, Hesap Makinesi, Mesajlaşma gibi yerel uygulamalar da Android’in modern tasarım diliyle uyumlu olan Material You güncellemesini aldı.

    LineageOS 21, şu anda sınırlı sayıda cihaza sunuldu. Resmî LineageOS indirme sayfasından cihazınızla uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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