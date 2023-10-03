Tam Boyutta Gör Google tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Android 14 için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi yeni sürümün Android 13’te olduğu gibi ağustos Ayında kullanıma sunulması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi ve tüm gözler Pixel 8 ve Pixel 8'in tanıtılacağı 4 Ekim tarihine çevrildi. Bugün ise söz konusu tarih doğrulanmış olabilir.

Android 14'ün çıkış tarihi ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla Kanadalı mobil operatör Telus, Android 14'ün ne zaman dağıtıma çıkacağını gösteren bir liste paylaştı. Öyle ki bu listede, Pixel 4a ile başlayan tüm Pixel telefonalrın 4 Ekim'de "Android U" güncellemesi alacağı belirtiliyor. Bilmeyenler için Android U, Android 14'ün dahili kod adı olan Android Upside Down Cake'in kısaltması niteliğinde. Dolayısıyla sızıntının gerçek olması muhtemel.

Telus tarafından paylaşılan liste, an itibarıyla yayından kaldırıldı ve herhangi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Ancak iyi haber şu ki, bunu 48 saatten daha kısa sürede öğreneceğiz.

Android 14 beklenen özellikler

Upside Down Cake kod adına sahip Android 14, performans geliştirmelerinin yanı sıra akıllı telefonlar için birçok özelliği beraberinde getirecek. İşte güncellemede sunulacak bazı yenilikler...

Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme

Emoji ve sinematik duvar kağıtları

Yapay zeka duvar kağıtları

Cihazımı Bul güncellemesi

Ayarlar uygulaması için arayüz iyileştirmeleri

Özelleştirilebilir ekran kaydı

Detaylı pil sağlığı istatistikleri

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