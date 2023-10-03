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    Anlık Bildirim

    Android 14'ün çıkış tarihi ortaya çıktı!

    Android kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen Android 14 güncellemesinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Bekleyiş çok yakında sona erebilir. İşte detaylar...
    Android 14'ün çıkış tarihi ortaya çıktı! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Google tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Android 14 için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi yeni sürümün Android 13’te olduğu gibi ağustos Ayında kullanıma sunulması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi ve tüm gözler Pixel 8 ve Pixel 8'in tanıtılacağı 4 Ekim tarihine çevrildi. Bugün ise söz konusu tarih doğrulanmış olabilir.

    Android 14'ün çıkış tarihi ortaya çıktı

    Aktarıldığı kadarıyla Kanadalı mobil operatör Telus, Android 14'ün ne zaman dağıtıma çıkacağını gösteren bir liste paylaştı. Öyle ki bu listede, Pixel 4a ile başlayan tüm Pixel telefonalrın 4 Ekim'de "Android U" güncellemesi alacağı belirtiliyor. Bilmeyenler için Android U, Android 14'ün dahili kod adı olan Android Upside Down Cake'in kısaltması niteliğinde. Dolayısıyla sızıntının gerçek olması muhtemel.

    Telus tarafından paylaşılan liste, an itibarıyla yayından kaldırıldı ve herhangi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Ancak iyi haber şu ki, bunu 48 saatten daha kısa sürede öğreneceğiz.

    Android 14 beklenen özellikler

    Upside Down Cake kod adına sahip Android 14, performans geliştirmelerinin yanı sıra akıllı telefonlar için birçok özelliği beraberinde getirecek. İşte güncellemede sunulacak bazı yenilikler...

    • Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme
    • Emoji ve sinematik duvar kağıtları
    • Yapay zeka duvar kağıtları
    • Cihazımı Bul güncellemesi
    • Ayarlar uygulaması için arayüz iyileştirmeleri
    • Özelleştirilebilir ekran kaydı
    • Detaylı pil sağlığı istatistikleri
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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