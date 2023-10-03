Android 14'ün çıkış tarihi ortaya çıktı
Aktarıldığı kadarıyla Kanadalı mobil operatör Telus, Android 14'ün ne zaman dağıtıma çıkacağını gösteren bir liste paylaştı. Öyle ki bu listede, Pixel 4a ile başlayan tüm Pixel telefonalrın 4 Ekim'de "Android U" güncellemesi alacağı belirtiliyor. Bilmeyenler için Android U, Android 14'ün dahili kod adı olan Android Upside Down Cake'in kısaltması niteliğinde. Dolayısıyla sızıntının gerçek olması muhtemel.
Telus tarafından paylaşılan liste, an itibarıyla yayından kaldırıldı ve herhangi bir açıklama henüz paylaşılmadı. Ancak iyi haber şu ki, bunu 48 saatten daha kısa sürede öğreneceğiz.
Android 14 beklenen özellikler
Upside Down Cake kod adına sahip Android 14, performans geliştirmelerinin yanı sıra akıllı telefonlar için birçok özelliği beraberinde getirecek. İşte güncellemede sunulacak bazı yenilikler...
- Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme
- Emoji ve sinematik duvar kağıtları
- Yapay zeka duvar kağıtları
- Cihazımı Bul güncellemesi
- Ayarlar uygulaması için arayüz iyileştirmeleri
- Özelleştirilebilir ekran kaydı
- Detaylı pil sağlığı istatistikleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.