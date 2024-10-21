2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bazı Google Pixel 6 kullanıcıları, Android 15’e güncelledikten sonra cihazlarının kullanılamaz duruma geldiğini belirtti. Özelikle Private Space özelliği açıldıktan sonra telefon, yeterli şarjı olsa bile normal kullanım sırasında aniden kapanıyor.

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Pixel 6 cihazlarında güncelleme sonrası kapanma sorunu yaşayan kullanıcılar, güç ve ses azaltma düğmelerine basılı tutma, bilgisayara bağlanma gibi yaygın bilinen sorun giderme yöntemlerinin bir işe yaramadığını da belirtiyor.

Private Space, yeni bir kullanıcı profili olarak çalıştığından sorunun başta kullanıcının profilleri olabileceği düşünüldü ancak bu özelliği etkinleştirmemesine rağmen güncellemeden sonra cihazlarının bozulduğunu söyleyen kullanıcılar da var.

Google’dan sorunun neden kaynaklandığına dair bir açıklama ile birlikte güncellemeyi geri çekmesi bekleniyor. Bu arada geçmişte de benzer sorunlar yaşandı.

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Android 15, bazı Google telefonları kullanılamaz hale getirdi