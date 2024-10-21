Android 15, bazı Google telefonları kullanılamaz hale getirdi

Google Pixel 6 kullanıcıları dikkat!
Pixel 6 cihazlarında güncelleme sonrası kapanma sorunu yaşayan kullanıcılar, güç ve ses azaltma düğmelerine basılı tutma, bilgisayara bağlanma gibi yaygın bilinen sorun giderme yöntemlerinin bir işe yaramadığını da belirtiyor.
Private Space, yeni bir kullanıcı profili olarak çalıştığından sorunun başta kullanıcının profilleri olabileceği düşünüldü ancak bu özelliği etkinleştirmemesine rağmen güncellemeden sonra cihazlarının bozulduğunu söyleyen kullanıcılar da var.
Google’dan sorunun neden kaynaklandığına dair bir açıklama ile birlikte güncellemeyi geri çekmesi bekleniyor. Bu arada geçmişte de benzer sorunlar yaşandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)