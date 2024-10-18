Android 15 güncellemesi, bazı kullanıcıların Instagram kullanımlarını olumsuz etkiledi

Tam Boyutta Gör

Google'ın Android 15 güncellemesi Pixel serisi cihazlara dağıtılmaya başladı. Ancak bu yeni sürüm, bazı uygulamalarda sorunlara yol açıyor. Özellikle Instagram kullanıcıları, Android 15'i yükledikten sonra uygulamada ciddi problemler yaşadıklarını bildirdi. Bir Reddit kullanıcısı, Pixel 9 cihazında Instagram hikayeleri arasında geçiş yapmanın imkansız hale geldiğini belirtti. Bu sorun, Instagram’ın bazı temel özelliklerinin işlevsiz hale gelmesine neden oluyor. Diğer Reddit kullanıcıları da benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getirdiler.

Instagram’da yaşanan bu sorun, hikayelerin donması ve kaydırma işlemlerinin gerçekleştirilememesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar, Instagram’ın eski sürümlerini kullandıklarında bu tür sorunlarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Kullanıcıların bu tip problemler yaşamaması için, Instagram’ın en güncel sürümüne sahip olmaları öneriliyor. Güncellemeler, yalnızca yeni özellikler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenlik iyileştirmeleri de sağlıyor. Bu yüzden cihazınızda yüklü olan uygulamaların güncel kalması önemli.

Redmi A3 Pro tanıtıldı. İşte fiyatı ve özellikleri 4 gün önce eklendi

Bu arada, Android 15 güncellemesinin yol açtığı bu tür aksaklıkların yalnızca Instagram ile sınırlı olup olmadığı henüz net değil. Kullanıcılar, karşılaştıkları sorunları Instagram'a rapor edebilirler. Google'ın bu problemlerle ilgili kısa süre içinde bir çözüm sunması bekleniyor.

Öte yandan, Motorola ve Vivo gibi markalar da Android 15 ile ilgili planlarını duyurdu. Motorola, Android 15 güncellemesi için resmi bir yol haritası yayınlarken, Vivo, Android 15 tabanlı yeni OriginOS 5 arayüzünü tanıttı. Samsung’un da yakında çıkacak Galaxy S25 Ultra modeli için One UI 7 arayüzünü hazırladığı konuşuluyor. Teknoloji dünyasında Android 15’in etkisi her geçen gün daha fazla hissedilirken, bu tür sorunların geçici olacağı ve yakın bir zamanda çözüleceğini söylemek yerinde olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Android 15 güncellemesi Instagram'da yeni sorunlara neden oldu