Android 15 güncellemesi, bazı kullanıcıların Instagram kullanımlarını olumsuz etkiledi

Google'ın Android 15 güncellemesi Pixel serisi cihazlara dağıtılmaya başladı. Ancak bu yeni sürüm, bazı uygulamalarda sorunlara yol açıyor. Özellikle Instagram kullanıcıları, Android 15'i yükledikten sonra uygulamada ciddi problemler yaşadıklarını bildirdi. Bir Reddit kullanıcısı, Pixel 9 cihazında Instagram hikayeleri arasında geçiş yapmanın imkansız hale geldiğini belirtti. Bu sorun, Instagram’ın bazı temel özelliklerinin işlevsiz hale gelmesine neden oluyor. Diğer Reddit kullanıcıları da benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını dile getirdiler.
Instagram’da yaşanan bu sorun, hikayelerin donması ve kaydırma işlemlerinin gerçekleştirilememesi şeklinde ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar, Instagram’ın eski sürümlerini kullandıklarında bu tür sorunlarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Kullanıcıların bu tip problemler yaşamaması için, Instagram’ın en güncel sürümüne sahip olmaları öneriliyor. Güncellemeler, yalnızca yeni özellikler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenlik iyileştirmeleri de sağlıyor. Bu yüzden cihazınızda yüklü olan uygulamaların güncel kalması önemli.
Bu arada, Android 15 güncellemesinin yol açtığı bu tür aksaklıkların yalnızca Instagram ile sınırlı olup olmadığı henüz net değil. Kullanıcılar, karşılaştıkları sorunları Instagram'a rapor edebilirler. Google'ın bu problemlerle ilgili kısa süre içinde bir çözüm sunması bekleniyor.
Öte yandan, Motorola ve Vivo gibi markalar da Android 15 ile ilgili planlarını duyurdu. Motorola, Android 15 güncellemesi için resmi bir yol haritası yayınlarken, Vivo, Android 15 tabanlı yeni OriginOS 5 arayüzünü tanıttı. Samsung’un da yakında çıkacak Galaxy S25 Ultra modeli için One UI 7 arayüzünü hazırladığı konuşuluyor. Teknoloji dünyasında Android 15’in etkisi her geçen gün daha fazla hissedilirken, bu tür sorunların geçici olacağı ve yakın bir zamanda çözüleceğini söylemek yerinde olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...