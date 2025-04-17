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    Google’ın kimlik doğrulama sistemi, Android 16 ile tüm cihazlara yayılacak

    Android kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren yeni bir güvenlik adımı atıldı. “Kimlik Doğrulama” adı verilen bu sistem, kritik ayarları değiştirmek isteyenlerden yalnızca biyometrik doğrulama istiyor.

    Google’ın kimlik doğrulama sistemi, Android 16 ile gelecek

    Android ekosistemine gelecek olan yeni güvenlik özelliği, kullanıcı verilerini koruma noktasında önemli bir adım atıyor. “Kimlik Doğrulama” (Identity Check) adını taşıyan bu sistem, kritik ayarları değiştirmek veya kayıtlı şifrelere erişmek isteyen kullanıcılardan yalnızca biyometrik doğrulama talep ediyor. Yani parmak izi ya da yüz tanıma dışında hiçbir doğrulama yöntemi kabul edilmiyor. Şifre veya PIN gibi alternatiflerle bu engel aşılmaya çalışıldığında sistem buna izin vermiyor.

    Bu güvenlik yöntemi ilk olarak Aralık 2024’te Pixel telefonlara gelen özellik paketiyle duyuruldu. Samsung ise hızlı davranarak Android 15 tabanlı One UI 7 sürümüne bu özelliği entegre etmiş durumda. Böylece Samsung kullanıcıları, cihazları ele geçirilse dahi parmak izi veya yüz tanıma olmadan hassas verilere erişilmesinin önüne geçebiliyor. Bu sayede hırsızlık gibi durumlarda sadece fiziksel cihazın değil, içerisindeki dijital bilgilerin de koruma altında tutulması hedefleniyor.

    Yeni sistemin dikkat çeken yönü ise, Android’in biyometrik doğrulama altyapısının sıfırdan yeniden yazılmasını gerektirmiş olması. Bunun nedeni, mevcut sistemlerin başarısız biyometrik denemelerde otomatik olarak PIN ya da şifre girişine izin vermesiydi. Google, bu yeni sistemle birlikte bu tür alternatif yolları tamamen devre dışı bırakıyor. Bu sayede, cihazın sahibinin fiziksel zorlamayla da olsa biyometrik verisini sunmadığı sürece güvenlik ayarları ve kayıtlı şifreler erişilemez kalıyor.

    Google, özelliğin geniş çapta kullanılabilmesi için Android 16 sürümünü işaret ediyor. Yani Pixel ve Samsung dışındaki Android cihazlarda bu sistem ancak Android 16 güncellemesiyle birlikte sunulacak. Üreticilerin bu konuda hızlı hareket edip etmeyeceği ise merak konusu. Ancak beklenti, çoğu markanın bu güvenlik önlemini kısa sürede benimsemesi yönünde.

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 17 saat önce

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