    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: 11 sorun çözüldü

    Xiaomi, HyperOS için yayınladığı yeni hata raporunda 11 sorunun çözüldüğünü açıkladı. Raporda Redmi Note 14 serisindeki pil ve kamera problemleri başta olmak üzere devam eden hatalar bulunuyor.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı: 11 sorun çözüldü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, HyperOS kullanıcılarını ilgilendiren yeni haftalık hata raporunu paylaştı. Rapor, en sık karşılaşılan hataları, geçici çözümleri ve geliştirme sürecindeki düzeltmeleri listeliyor. Güncel raporda, farklı cihazlarda tespit edilen toplam 11 sorunun çözüme kavuştuğu belirtilirken, bazı kritik problemlerin ise hâlâ inceleme aşamasında olduğu aktarıldı.

    Xiaomi, yeni HyperOS hata raporunu paylaştı

    Bu hafta çözüm bekleyen sorunların başında Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro modellerinde yaşanan ani kapanma problemi geliyor. HyperOS 3.0'ın son sürümünde pil seviyesi düşükken telefonun beklenmedik şekilde kapanması ve yüzde göstergesinin gerçek doluluk oranını yansıtmaması sorunu yaşanıyordu. Xiaomi, sınırlı sayıda kullanıcıya test amaçlı bir düzeltme gönderdiğini, ancak sorunun herkes için tamamen çözülmediğini belirtiyor. 

    Öte yandan Xiaomi, bu hafta içerisinde 11 farklı sorunun çözüldüğünü doğruladı. Redmi Pad 2 4G'de tablet ve telefon arasında çağrı bağlantı problemleri giderilirken, Redmi 14C 5G'deki şebeke yok hatası çözüldü. POCO X7 Pro artık mobil veri üzerinden sorunsuz şekilde internete bağlanabiliyor. Performans tarafında Xiaomi Pad 7'de Messenger uygulamasının çökmesi, Xiaomi 15T Pro'da Hava Durumu uygulamasının veri yenilememesi ve Redmi Note 13 Pro+ 5G'de uygulamaların donması sorunları giderildi.

    POCO X7 Pro'daki kamera gecikmesi de çözülen hatalar arasında yer alıyor. Donanım tarafında ise POCO F8 Pro'da ekran renkleri normale döndü, Redmi Note 14 Pro'da NFC yeniden çalışır hale geldi. Redmi Note 14 5G ve POCO M7 Pro 5G modellerinde kablolu şarj problemi giderilirken, Redmi Note 14 Pro'daki otomatik kapanma sorunu da çözüldü.

    Ayrıca POCO F8 Ultra'da Dolby Sound ayarları altında 3D Surround modu yeniden kullanılabiliyor. Xiaomi, kullanıcıların karşılaştıkları yeni sorunları Geri Bildirim uygulaması veya ROM alt forumları üzerinden paylaşabileceğini hatırlatıyor. Güncellemeler ve cihaza özel gelişmeler için resmi Telegram kanalları takip edilmeye devam ediliyor.

