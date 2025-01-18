Android 16 ile tabletlerin çoklu görev yetenekleri gelişebilir

OnePlus'ın çoklu görev yöntemine benziyor
Android 16, tabletlerde bölünmüş ekran çoklu görevi için en iyi yaklaşımlardan biri olarak kabul edilen OnePlus'ın Open Canvas'ından esinlenen bir çoklu görev sistemini getirebilir. Open Canvas, ilk olarak şirketin katlanabilir telefonu OnePlus Open'da tanıtılmıştı.
Bu çoklu görev yönteminde, ekranın %90'ı iki uygulama tarafından kaplanırken, üçüncü uygulama ekranın %10'unu kaplıyor. Böylelikle iki uygulama aynı anda kullanılabilirken, üçüncü uygulamaya kolayca geçiş yapılabiliyor. Üçüncü uygulamaya geçilince diğer uygulama ekranın %10'unu kaplamaya başlıyor. İstenildiği takdirde uygulamaların yeri değiştirilebiliyor veya görev çubuğunda sürükleyerek yeni uygulama eklenebiliyor. Ayrıca dört parmakla sıkıştırma hareketi yaparak üç uygulama aynı anda görülebiliyor.
Diğer Android cihazlarda da aynı anda üç uygulama ekrana eklenebiliyor ancak bu uygulamalarda ikisi çok küçük bir alana sıkıştığı için efektif olarak kullanmak zor oluyor.
Open Canvas tescilli bir özellik olduğundan diğer Android tabletlerde bulunmuyor. Ancak Android Authority, Open Canvas'a benzer bu özelliği keşfederek etkinleştirmeyi başarmış. Henüz özellik tam olarak işlevsel olmasa da, Google'ın benzer bir özelliği getirmeyi planladığı görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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