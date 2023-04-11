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    Android, artık kullanılmayan uygulamaları otomatik arşivleyerek ekstra alan açacak

    Özellikle giriş seviyesi Android telefonlarda depolama alanı ciddi bir sorun. Yeni arşivleme özelliği, uygulamaları tamamen kaldırmadan depolama alanını otomatik olarak yüzde 60'a kadar azaltacak.
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    Android, artık kullanılmayan uygulamaları arşivleyebilecek Tam Boyutta Gör
    Android telefonunuzda yeni uygulamalara daha fazla yer açmaya yardımcı olmak için Play Store, kayıtlı verilerinizi kaybetmeden kullanılmayan uygulamalarınızı sorunsuz bir şekilde küçültmek için "otomatik arşivleme" sunmaya başlayacak.

    Müzikleri ve filmleri çevrimdışı tutmak, oyunları indirmek ve yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmek günümüzde hayli fazla depolama alanı tüketiyor ve zaman zaman amiral gemisi Android telefonlarda bile depolama alanı yetersiz kalabiliyor. Depolama alanı yetersiz kaldığında ise ya bir şeyleri silmeniz ya da verileri başka bir yere yedeklemeniz gerekiyor.

    Arşivlemek yüzde 60 tasarruf sağlıyor

    Android, artık kullanılmayan uygulamaları arşivleyebilecek Tam Boyutta Gör
    Ancak Google, sorunu çözmek için otomatik arşivleme olarak adlandırdığı yeni bir özelliği kullanıma alıyor. Bir uygulama arşivlendiyse, simgesi ve kullanıcı verileriniz telefonda kalmaya devam edecek ve uygulama simgesi üzerinde bir bulut simgesi görünecek. Google’a göre arşivlenen uygulamanın boyutu yüzde 60 kadar düşecek. Eğer uygulamayı tekrar kullanmak isterseniz simgeye dokunmanız ve uygulamanın tekrar yüklenmesini beklemeniz gerekecek. Yükleme işlemi bittiğinde uygulamayı bıraktığınız şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz.
    Android, artık kullanılmayan uygulamaları arşivleyebilecek Tam Boyutta Gör
    Play Store yakında, kullanılmayan Android uygulamalarını arşivlenmek üzere otomatik olarak seçen bir "otomatik arşivleme" özelliğini etkinleştirmenize olanak tanıyacak. Yeni bir uygulama veya oyun için alanınız ilk kez tükendiğinde otomatik arşivlemeyi açmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Sonrasında ise Play Store, yüklemek istediğiniz şey için yeterli alan bulunana kadar kullanılmayan uygulamaları hızlı bir şekilde arşivleyecek.

    Bu özellik, genişletilebilir depolama alanı olmayan Android cihazları kullananlar veya biraz yer açmak için uygulamaları tamamen silmek istemeyen kullanıcılar için kullanışlı olacaktır, ancak her uygulama otomatik arşivleme için uygun olmayacağını da belirtelim. Google, özelliğin yalnızca Android'in App Bundle biçimi kullanılarak yayınlanan uygulamalarda kullanılabileceğini ve arşiv desteğine sahip uygulamaların kaldırma önerilerinde eskisi kadar sık görünmeyeceğini belirtiyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 1 gün önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    gelbura güvenilir mi toyota auris paket sıralaması elektrikli motor tavsiye yüksek devirde araba kullanmak tinder ilk mesaj

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