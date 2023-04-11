Android, artık kullanılmayan uygulamaları otomatik arşivleyerek ekstra alan açacak

Müzikleri ve filmleri çevrimdışı tutmak, oyunları indirmek ve yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmek günümüzde hayli fazla depolama alanı tüketiyor ve zaman zaman amiral gemisi Android telefonlarda bile depolama alanı yetersiz kalabiliyor. Depolama alanı yetersiz kaldığında ise ya bir şeyleri silmeniz ya da verileri başka bir yere yedeklemeniz gerekiyor.
Arşivlemek yüzde 60 tasarruf sağlıyor
Bu özellik, genişletilebilir depolama alanı olmayan Android cihazları kullananlar veya biraz yer açmak için uygulamaları tamamen silmek istemeyen kullanıcılar için kullanışlı olacaktır, ancak her uygulama otomatik arşivleme için uygun olmayacağını da belirtelim. Google, özelliğin yalnızca Android'in App Bundle biçimi kullanılarak yayınlanan uygulamalarda kullanılabileceğini ve arşiv desteğine sahip uygulamaların kaldırma önerilerinde eskisi kadar sık görünmeyeceğini belirtiyor.
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı