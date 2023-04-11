Android, artık kullanılmayan uygulamaları otomatik arşivleyerek ekstra alan açacak

Tam Boyutta Gör Android telefonunuzda yeni uygulamalara daha fazla yer açmaya yardımcı olmak için Play Store, kayıtlı verilerinizi kaybetmeden kullanılmayan uygulamalarınızı sorunsuz bir şekilde küçültmek için "otomatik arşivleme" sunmaya başlayacak.

Müzikleri ve filmleri çevrimdışı tutmak, oyunları indirmek ve yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmek günümüzde hayli fazla depolama alanı tüketiyor ve zaman zaman amiral gemisi Android telefonlarda bile depolama alanı yetersiz kalabiliyor. Depolama alanı yetersiz kaldığında ise ya bir şeyleri silmeniz ya da verileri başka bir yere yedeklemeniz gerekiyor.

Arşivlemek yüzde 60 tasarruf sağlıyor

Tam Boyutta Gör Ancak Google, sorunu çözmek için otomatik arşivleme olarak adlandırdığı yeni bir özelliği kullanıma alıyor. Bir uygulama arşivlendiyse, simgesi ve kullanıcı verileriniz telefonda kalmaya devam edecek ve uygulama simgesi üzerinde bir bulut simgesi görünecek. Google’a göre arşivlenen uygulamanın boyutu yüzde 60 kadar düşecek. Eğer uygulamayı tekrar kullanmak isterseniz simgeye dokunmanız ve uygulamanın tekrar yüklenmesini beklemeniz gerekecek. Yükleme işlemi bittiğinde uygulamayı bıraktığınız şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz.

Tam Boyutta Gör Play Store yakında, kullanılmayan Android uygulamalarını arşivlenmek üzere otomatik olarak seçen bir "otomatik arşivleme" özelliğini etkinleştirmenize olanak tanıyacak. Yeni bir uygulama veya oyun için alanınız ilk kez tükendiğinde otomatik arşivlemeyi açmak isteyip istemediğiniz sorulacak. Sonrasında ise Play Store, yüklemek istediğiniz şey için yeterli alan bulunana kadar kullanılmayan uygulamaları hızlı bir şekilde arşivleyecek.

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Bu özellik, genişletilebilir depolama alanı olmayan Android cihazları kullananlar veya biraz yer açmak için uygulamaları tamamen silmek istemeyen kullanıcılar için kullanışlı olacaktır, ancak her uygulama otomatik arşivleme için uygun olmayacağını da belirtelim. Google, özelliğin yalnızca Android'in App Bundle biçimi kullanılarak yayınlanan uygulamalarda kullanılabileceğini ve arşiv desteğine sahip uygulamaların kaldırma önerilerinde eskisi kadar sık görünmeyeceğini belirtiyor.

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