ABD, altın nesil savaş uçağı F-47’nin detaylarını paylaştı, F-22 demode kaldı

F-22, F-47’nin yanında demode kalıyor
ABD’nin “Yeni Nesil Hava Hakimiyeti” (Next Generation Air Dominance – NGAD) programı kapsamında geliştirilen F-47, görev menzili açısından halihazırdaki F-22 Raptor’a kıyasla yüzde 70 daha uzun bir menzile sahip olacak. 1.000 deniz milinden (yaklaşık 1.852 kilometre) fazla harekât yarıçapı sunan F-47, bu özelliğiyle yakıt ikmali gereksinimini azaltarak tanker uçaklarını muharebe sahasından daha uzağa konumlandırma avantajı sağlayacak. Bu durum, özellikle Çin’in hava savunma sistemleriyle çevrili Hint-Pasifik bölgesinde kritik önem taşıyor.
185’ten fazla F-47 planlanıyor
ABD Hava Kuvvetleri, F-47’den 185 adetten fazla alım yapmayı planlıyor. Bu sayı, bütçe aşımı nedeniyle sınırlı sayıda üretilen F-22 filosuyla denk ya da daha fazla olabilir. Orgeneral Allvin, F-47'nin maliyetinin F-22’den daha düşük olacağını ve daha geniş kapsamlı bir üretim programı hedeflendiğini belirtti. Uçağın 2025 ile 2029 yılları arasında operasyonel hale gelmesi öngörülüyor. Ancak bu tarihler ilk uçuş, başlangıç operasyonel kabiliyet ya da tam faaliyete geçişi mi ifade ediyor, henüz netlik kazanmış değil.
İnsansız arkadaşları: YFQ-42A ve YFQ-44A
CCA’ların yalnızca F-47 ile değil, aynı zamanda F-22 ve F-35 gibi mevcut savaş uçaklarıyla da entegre çalışması öngörülüyor. Bu sayede, insanlı ve insansız unsurların koordineli hareket ettiği hibrit hava filoları oluşturulması hedefleniyor.
Çin’e cevap
İlk duyuruda F-47’nin prototipinin neredeyse 5 yıldır uçmakta olduğunun altını çizilmişti. Tüm bu gelişmeler aynı zamanda Çin’in J-36 ve J-50 gibi altıncı nesil savaş uçağı prototipleri üzerinde yoğun test faaliyetleri yürüttüğü bir döneme denk geliyor. Pekin yönetimi henüz bu uçakları resmi olarak tanımasa da, kamuoyuna açık test uçuşları, Çin’in bu alandaki iddiasını somutlaştırıyor. Çin’e ait askeri yayınlar, özellikle J-36’nın 1.000 km’ye kadar hava sahası ablukası uygulayabilecek kapasitede olduğunu öne sürüyor. Uçakların sırasıyla Mach 2.5 ve Mach 2 hızlarına ulaşabileceği iddia ediliyor.
Uzmanlara göre, ABD’nin F-47 ve CCA sistemleri özellikle Hint-Pasifik bölgesinde Çin’in “anti erişim/alan engelleme” (A2/AD) stratejisini kırmak üzere geliştiriliyor. Yeni uçaklar, cephe hattına daha uzak ama güvenli üslerden operasyon düzenleyebilecek kapasitede olacak. Böylece, çatışma bölgelerine yakın ABD unsurlarının maruz kalabileceği riskler azaltılmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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