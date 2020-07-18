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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android'de keşfedilen zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir

    Keşfedilen kötü amaçlı yazılım, Netflix, WhatsApp, Gmail, Facebook gibi uygulamalar üzerinden kredi kartı ve kimlik bilgilerinize ulaşabilir.
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Android'de keşfedilen zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir
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    Amazon, Facebook, Gmail, WhatsApp ve Netflix dahil olmak üzere tahmini 337 uygulamadan bilgi çalabilecek BlackRock olarak adlandırılan yeni bir Android kötü amaçlı yazılım türü güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedildi.

    BlackRock, bir bankacılık zararlı yazılımı olmasına rağmen kötü amaçlı kodun finansal olmayan uygulamaları hedeflediği söyleniyor. Başlangıçta bir Google güncellemesi gibi görünüyor ancak kullanıcı izinlerini aldıktan sonra simgesini uygulama çekmecesinden gizliyor ve harekete geçiyor.

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    Kimlik bilgileri de çalınabilir

    Hollanda merkezli tehdit istihbarat şirketi ThreatFabric'in analist ekibine göre BlackRock, ilk kez Mayıs ayında Android dünyasında görüldü. Zararlı yazılım kredi kartı bilgilerini olduğu kadar kullanıcının kimlik bilgilerini de çalabilir.

    Kötü amaçlı yazılım ayrıca sosyal medya ve yaşam tarzı uygulamalarını da hedefliyor. Kimlik bilgileri hırsızlığı için BlackRock hedef listesi, Microsoft Outlook, Netflix, Gmail, Yahoo Mail, Uber ve diğerleri dahil 226 uygulamayı içeriyor. Kötü amaçlı yazılımın kredi kartı hırsızlığı hedef listesi, rapora göre Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook'un da dahil olduğu 111 uygulamayı içeriyor.

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    ThreatFabric'e göre, BlackRock, Android Erişilebilirlik Hizmetini kötüye kullanarak ve gerçek bir uygulamanın üzerine sahte bir ekran yerleştirerek kullanıcı bilgilerini topluyor.

    Google, kullanıcıların bilinmeyen herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemekten uzak durmaları gerektiğini belirtti ancak BlackRock'un kapsamını nasıl ele alacağına dair herhangi bir açıklık getirmedi.



    Kaynakça https://www.livemint.com/technology/tech-news/new-android-malware-found-capable-of-stealing-passwords-credit-card-data-11594985380289.html https://www.threatfabric.com/blogs/blackrock_the_trojan_that_wanted_to_get_them_all.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 sa.
    Lami cimi yok asıl sorumlu play storede yayınlatma izni verende. yüklenen programları incelemekle mükellefsin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 27 dk. aspirin_00
    Haklisiniz ama ayni zamanda ne oldugunu bilip bilmeden yükleyen kullanicida da hata var.
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    from softwave 1 sa. yeni yorumcu
    iOS fanboylar kudursun bu alanda Android i kimse geçemez
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