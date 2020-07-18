TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor

Kullanıcıların videolarına ses ekleyebildikleri veya ses eşliğinde yeni klipler çekebildikleri TikTok kısa süre içerisinde patlama yaptı ve 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştı. Kendi fenomenleri ve kazançları ile ayrı bir ekosistem haline gelen TikTok’a rakipler de gecikmedi.
Instagram Reels nedir?
Daha önce de rakiplerinin özelliklerini benzer şekillerde kendi kullanıcılarına sunan Instagram, geçen yıl sonlarından bu yana Reels adında yeni bir özellik test ediyor. Instagram Reels aynı TikTok benzeri özellikleri ile dikkat çekiyor.İlginizi Çekebilir Facebook ve Instagram da yayın kalitesini düşürüyor
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Instagram Reels uygulama içerisinde bir video düzenleme aracı ve 15 saniyelik müzikli videolar hazırlamanızı sağlıyor. Sonrasında bunları Hikayeler ve Keşfet kısmına yükleyebiliyorsunuz. Zengin gerçeklik desteği de olan Reels klipleri için Öne Çıkarılan Reels şeklinde bir liste de olacak.
İlk olarak Brezilya’da testlere başlayan Reels sonrasında Almanya, Fransa ve Hindistan’da erişime açılmıştı. Uzun süren denemelerin ardından artık global erişim zamanı geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren başta ABD olmak üzere Instagram Reels 50 ülkeye daha dağıtıma başlayacak.
Instagram Reels özelliğinin nasıl ilgi göreceği merak konusu. Zaten 1 milyara yakın bir kullanıcısı olan Instagram’ın Reels özelliğini benimseteceğine şüphe yok ancak TikTok’un tahtını elinden alıp alamayacağı kesin değil.
https://edition.cnn.com/2020/07/17/tech/instagram-reels-global-launch/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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