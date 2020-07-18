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    TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor

    Instagram’ın geçen yıldan bu yana testlerini yaptığı TikTok benzeri Reels video düzenleme aracı önümüzdeki haftadan itibaren 50 ülkeye daha erişime açılıyor.
    6 sa.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor
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    Kullanıcıların videolarına ses ekleyebildikleri veya ses eşliğinde yeni klipler çekebildikleri TikTok kısa süre içerisinde patlama yaptı ve 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştı. Kendi fenomenleri ve kazançları ile ayrı bir ekosistem haline gelen TikTok’a rakipler de gecikmedi.

    Instagram Reels nedir?

    Daha önce de rakiplerinin özelliklerini benzer şekillerde kendi kullanıcılarına sunan Instagram, geçen yıl sonlarından bu yana Reels adında yeni bir özellik test ediyor. Instagram Reels aynı TikTok benzeri özellikleri ile dikkat çekiyor.

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    Instagram Reels uygulama içerisinde bir video düzenleme aracı ve 15 saniyelik müzikli videolar hazırlamanızı sağlıyor. Sonrasında bunları Hikayeler ve Keşfet kısmına yükleyebiliyorsunuz. Zengin gerçeklik desteği de olan Reels klipleri için Öne Çıkarılan Reels şeklinde bir liste de olacak.

    İlk olarak Brezilya’da testlere başlayan Reels sonrasında Almanya, Fransa ve Hindistan’da erişime açılmıştı. Uzun süren denemelerin ardından artık global erişim zamanı geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren başta ABD olmak üzere Instagram Reels 50 ülkeye daha dağıtıma başlayacak.

    Instagram Reels özelliğinin nasıl ilgi göreceği merak konusu. Zaten 1 milyara yakın bir kullanıcısı olan Instagram’ın Reels özelliğini benimseteceğine şüphe yok ancak TikTok’un tahtını elinden alıp alamayacağı kesin değil.



    https://edition.cnn.com/2020/07/17/tech/instagram-reels-global-launch/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Stanislas Xavier (Evren ) 3 sa. en beğenilen
    Facebook,Twitter, Instagram hiçbirini kullanmıyorum. Anlamadığım şey şu, insanlar Tiktok'a neden bu kadar nefret kusuyor. Beğenmiyorsanız kullanmayın arkadaş, severek kullanan insanların özgürlüğünü ellerinden alma hakkını kim veriyor size? Ben neden bu Tiktok içeriklerine maruz kalmıyorum? Demek ki bir şekilde bunları tüketiyorsunuz sonra da ya çok aptalca diye şikayet ediyorsunuz. Ayrıca insanlar aptalca şeyler yapma hakkına da sahipler. Bana kalırsa Instagram da gayet salakça şeylerle dolu bir ortam ama kapatılsın, yasaklansın gibi haksız istemlerde bulunmuyorum, kullanmıyorum bitiyor. Böyle yasakçı bir perspektiften bakarsanız, Donanın Haber'in forumunu da çeşitli açılardan sakıncalı bulacak ve kapatılmasını isteyecek insanlar rahatlıkla bulursunuz, nereye varacak bu işin sonu?
    Facebook,Twitter, Instagram hiçbirini kullanmıyorum. Anlamadığım şey şu, insanlar Tiktok'a neden bu kadar nefret kusuyor. Beğenmiyorsanız kullanmayın arkadaş, s...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. Stanislas Xavier
    Sonunda benim gibi düşünen birilerini görmek beni mutlu etti, söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum insanların kendi istemedikleri şeyler engellenince desteklemeleri fakat sıra kendilerine gelince ağlamaları tamamen iki yüzlülük
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    alprklt 2 sa. Stanislas Xavier
    Doğrudur tabi ama çoğunluk diye bir şey var tiktok kullananların çoğu beyni yetmeyen insan topluluğu bunu izleyenler de öyle bunu Türkiye için söylüyorum tabi eskiden Vine vardı orada bir emek vardi şimdi bu embesil tayfa buradan para da kazanıyor yazık gerçekten Türkiye için kapatilsa yararlı olur
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    cngzmls 23 dk.
    Yapmayın şunu, instagram düzgün, kaliteli bir ortam. Bozmayın şunu.
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    Adoring 1 sa.
    Arkadaş listemden midir nedir instada sürekli keşfette kiz tiktok videolari var ilgilenmiyorum diyorum hala çikiyor insta zaten tiktoka döndü.
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    Stanislas Xavier (Evren ) 3 sa. en beğenilen
    Facebook,Twitter, Instagram hiçbirini kullanmıyorum. Anlamadığım şey şu, insanlar Tiktok'a neden bu kadar nefret kusuyor. Beğenmiyorsanız kullanmayın arkadaş, severek kullanan insanların özgürlüğünü ellerinden alma hakkını kim veriyor size? Ben neden bu Tiktok içeriklerine maruz kalmıyorum? Demek ki bir şekilde bunları tüketiyorsunuz sonra da ya çok aptalca diye şikayet ediyorsunuz. Ayrıca insanlar aptalca şeyler yapma hakkına da sahipler. Bana kalırsa Instagram da gayet salakça şeylerle dolu bir ortam ama kapatılsın, yasaklansın gibi haksız istemlerde bulunmuyorum, kullanmıyorum bitiyor. Böyle yasakçı bir perspektiften bakarsanız, Donanın Haber'in forumunu da çeşitli açılardan sakıncalı bulacak ve kapatılmasını isteyecek insanlar rahatlıkla bulursunuz, nereye varacak bu işin sonu?
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. Stanislas Xavier
    Sonunda benim gibi düşünen birilerini görmek beni mutlu etti, söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum insanların kendi istemedikleri şeyler engellenince desteklemeleri fakat sıra kendilerine gelince ağlamaları tamamen iki yüzlülük
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    alprklt 2 sa. Stanislas Xavier
    Doğrudur tabi ama çoğunluk diye bir şey var tiktok kullananların çoğu beyni yetmeyen insan topluluğu bunu izleyenler de öyle bunu Türkiye için söylüyorum tabi eskiden Vine vardı orada bir emek vardi şimdi bu embesil tayfa buradan para da kazanıyor yazık gerçekten Türkiye için kapatilsa yararlı olur
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    Umutcan 3 sa.
    Utanç verici saçma sapan videolar dolu başka bir platform gelecek desenize... Bazı ülkeler Tiktok'u yasaklamaya başladı hemen fırsattan istifadepiyasa açığını kapatıyorlar.
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    joven 4 sa.
    Bir saçmalık daha
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 sa.
    Başka bir kanalizasyon daha.
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    sinangndzx 4 sa.
    tiktok kötü bir uygulama değil insanlar çok kötü kullanıyor
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    Nikki Sixx (Koray Topcu) 5 sa.
    Sosyal medya kullanmıyorum ama Instagram'ım da sonunun Facebook gibi olacağını düşünüyorum. Uzaktan baktığımda gördüğüm bu.
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    blackzeros 5 sa.
    uygulamalara bos yere suc atmayalim problem insanlarda.
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    netstat (Enes ) 5 sa.
    instagram yine tiktok denen lağım çukuruna göre daha düzgün içeriklere sahipti ama yakında iyice zıvanadan çıkar. muhtemelen yakında hiçbir sosyal medya platformunu kullanmayacağım.
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