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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android'deki 444 bin oyundan 8 bini Türk yapımı

    42matters'ın Android platformuna yönelik hazırladığı 2021 Türkiye Mobil Oyun İstatistikleri araştırması yayınlandı. Türk yayıncıların mobil oyunları, ortalamaya göre daha fazla indiriliyor.
    30 Mart 2021, 09:00 (31 dk.)
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Android'deki 444 bin oyundan 8 bini Türk yapımı
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    Türkiye’de geliştirilen mobil oyunlar dünyanın dört bir yanında yaygın olarak oynanıyor. Yerli geliştiricilerin oyunları, listelerde zirveye oynuyor. Bu durumu gözler önüne seren bir araştırma raporu yayınlandı.

    Mobil uygulama veri analizi şirketi 42matters’ın Android platformuna yönelik 2021 Türkiye Mobil Oyun İstatistikleri araştırmasına göre, Google Play'de 173 bin 421 oyun yayıncısı arasında 2 bin 797'den fazla Türk yayıncı bulunuyor. Google Play'de 444 bin 258 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 383’ten fazla oyun bulunuyor. Rapora göre, Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 5 üzerinden 3,94.  Bu puan, tüm mobil oyunların genel ortalama puanı olan 3,78'den daha iyi bir ortalamaya gelindiğini gösteriyor.

    Dünya genelindeki Android oyunların ortalama indirme miktarı 456 bin 73 iken Türk oyun stüdyoları tarafından geliştirilen oyunların ortalama indirme sayısı 767 bin 64 olarak belirlendi. Türklerin geliştirdiği oyunlar, diğer oyunlara göre daha fazla indirme rakamlarına ulaşıyor.

    Yerli oyun geliştiricilerinin pandemiye rağmen hızla yol kat ettiklerini belirten IFASTURKEğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun geliştiricilere verilen destekler ve artan bilinç, ülkemizdeki oyun pazarının büyümesini sağlıyor. Türk oyun sektörünün çok katmanlı bir endüstriye dönüşmesi, devlet desteklerinin daha fazla girişimciyle buluşmasıyla doğru orantılı. Oyun geliştiriciler başta personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda destek alma olanağına sahip.” açıklamasında bulundu.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    dünya üzerindeki çöplerin %90 bizim demek gibi bir şey olsa gerek bu !
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