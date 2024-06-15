Android geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Dave Burke görevinden ayrıldı

Burke, Android'de çalıştığı yıllar boyunca Nexus ve Pixel akıllı telefonlar, Chrome mobil tarayıcı ve Android TV platformu gibi ürünlere önemli katkılarda bulundu. Ayrıca geliştirici araçlarının oluşturulmasında da aktif olarak yer aldı.
İlaçların geliştirilmesinde rol alacak
Bu karar Alphabet'teki büyük görev değişikliğinin bir parçasıydı. Bu yılın başlarında şirket, artırılmış gerçeklik projeleri üzerinde çalışan personeli etkileyen kararlar almış ve donanım üretimi ile yazılım geliştirmeden sorumlu bölümleri birleştirmişti.
Burke, X sosyal ağında yaptığı bir paylaşımda, kanserle mücadele de dahil olmak üzere yeni ilaçların geliştirilmesinde yapay zekanın kullanımını keşfetme planlarını paylaştı ve Alphabet'te danışmanlık pozisyonunda kalacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.