Android geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Dave Burke görevinden ayrıldı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Görevden ayrılmasına rağmen Burke'ün şirketten ayrılmak gibi bir planı yok ve yapay zeka ve biyoteknoloji ile ilgili projelere odaklanmak istediğini ifade etti.

Burke, Android'de çalıştığı yıllar boyunca Nexus ve Pixel akıllı telefonlar, Chrome mobil tarayıcı ve Android TV platformu gibi ürünlere önemli katkılarda bulundu. Ayrıca geliştirici araçlarının oluşturulmasında da aktif olarak yer aldı.

İlaçların geliştirilmesinde rol alacak

Bu karar Alphabet'teki büyük görev değişikliğinin bir parçasıydı. Bu yılın başlarında şirket, artırılmış gerçeklik projeleri üzerinde çalışan personeli etkileyen kararlar almış ve donanım üretimi ile yazılım geliştirmeden sorumlu bölümleri birleştirmişti.

Burke, X sosyal ağında yaptığı bir paylaşımda, kanserle mücadele de dahil olmak üzere yeni ilaçların geliştirilmesinde yapay zekanın kullanımını keşfetme planlarını paylaştı ve Alphabet'te danışmanlık pozisyonunda kalacağını söyledi.

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