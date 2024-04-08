Google’ın planladığı dev satın alım sıkıntılar çıkarabilir

Google, düzenleyici kurumlardan çekiniyor
Google, HubSpot'u satın alıp almamaya karar verememiş olsa da çoğu antitröst uzmanı ve endüstri analisti, Google tarafından yapılacak bir satın almanın rekabeti engellemesinin olası olmadığını düşünüyor. Bunun nedeni ise HubSpot'un faaliyet gösterdiği müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sektöründe Salesforce, Adobe, Microsoft ve Oracle gibi birkaç büyük oyuncunun etkili ürünlerinin olması.
Araştırma şirketi Gartner'a göre, daha küçük müşterilere odaklanan HubSpot, CRM pazarlama yazılımı sektöründe yüzde 4,9'luk bir pazar payına sahipken, Salesforce ve Adobe'nin her biri yüzde 15'lik bir paylara sahip. Muhtemel satın alım her ne kadar rekabet üzerinde engel teşkil etmese bile ABD ve Avrupa düzenleyici kurumlar, teknoloji devlerinin satın alımlarla büyümesine artık pek sıcak bakmıyor.
Uzmanlar Google’ın HubSpot'u satın almaya karar vermesi halinde yoğun bir soruşturma ve mahkeme sürecinden geçileceğini söylüyor. Öte yandan Google, halihazırda bu tip mücadelelerin zaten içerisinde. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı iki davada Google, çevrimiçi aramadaki konumunu kötü kullanmak ve dijital reklamcılık pazarını tekelleştirmekten suçlanıyor. Teknoloji devi Avrupa Birliği’nde ise Dijital Piyasalar Yasası'na ihlal etmek nedeniyle soruşturuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...