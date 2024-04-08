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    Anlık Bildirim

    Google’ın planladığı dev satın alım sıkıntılar çıkarabilir

    Google’ın ana şirketi Alphabet, hem ABD hem de Avrupa Birliği’nde düzenleyici kurumların incelemesi altında. Firmanın HubSpot'u satın alma düşüncesi ise kurumların dikkatini daha çekebilir.
    Google’ın planladığı dev satın alım sıkıntılar çıkarabilir Tam Boyutta Gör
    Google'ın ana şirketi Alphabet’in 34 milyar dolar piyasa değerine sahip pazarlama yazılımı şirketi HubSpot'u satın almayı düşündüğü gündeme gelmişti. Ancak Google’ın satın alım anlaşmasından önce ihtiyatlı davrandığı ve özellikle düzenleyici kurumlardan çekindiği belirtiliyor. Son gelen bilgilere göre Google, halihazırda olası bir anlaşmanın antitröst risklerini araştırıyor, bu nedenle henüz satın alım için kararını vermiş değil.

    Google, düzenleyici kurumlardan çekiniyor

    Google, HubSpot'u satın alıp almamaya karar verememiş olsa da çoğu antitröst uzmanı ve endüstri analisti, Google tarafından yapılacak bir satın almanın rekabeti engellemesinin olası olmadığını düşünüyor. Bunun nedeni ise HubSpot'un faaliyet gösterdiği müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sektöründe Salesforce, Adobe, Microsoft ve Oracle gibi birkaç büyük oyuncunun etkili ürünlerinin olması.

    Araştırma şirketi Gartner'a göre, daha küçük müşterilere odaklanan HubSpot, CRM pazarlama yazılımı sektöründe yüzde 4,9'luk bir pazar payına sahipken, Salesforce ve Adobe'nin her biri yüzde 15'lik bir paylara sahip. Muhtemel satın alım her ne kadar rekabet üzerinde engel teşkil etmese bile ABD ve Avrupa düzenleyici kurumlar, teknoloji devlerinin satın alımlarla büyümesine artık pek sıcak bakmıyor.

    Uzmanlar Google’ın HubSpot'u satın almaya karar vermesi halinde yoğun bir soruşturma ve mahkeme sürecinden geçileceğini söylüyor. Öte yandan Google, halihazırda bu tip mücadelelerin zaten içerisinde. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı iki davada Google, çevrimiçi aramadaki konumunu kötü kullanmak ve dijital reklamcılık pazarını tekelleştirmekten suçlanıyor. Teknoloji devi Avrupa Birliği’nde ise Dijital Piyasalar Yasası'na ihlal etmek nedeniyle soruşturuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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