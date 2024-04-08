Google’ın planladığı dev satın alım sıkıntılar çıkarabilir

Tam Boyutta Gör Google'ın ana şirketi Alphabet’in 34 milyar dolar piyasa değerine sahip pazarlama yazılımı şirketi HubSpot'u satın almayı düşündüğü gündeme gelmişti. Ancak Google’ın satın alım anlaşmasından önce ihtiyatlı davrandığı ve özellikle düzenleyici kurumlardan çekindiği belirtiliyor. Son gelen bilgilere göre Google, halihazırda olası bir anlaşmanın antitröst risklerini araştırıyor, bu nedenle henüz satın alım için kararını vermiş değil.

Google, düzenleyici kurumlardan çekiniyor

Google, HubSpot'u satın alıp almamaya karar verememiş olsa da çoğu antitröst uzmanı ve endüstri analisti, Google tarafından yapılacak bir satın almanın rekabeti engellemesinin olası olmadığını düşünüyor. Bunun nedeni ise HubSpot'un faaliyet gösterdiği müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sektöründe Salesforce, Adobe, Microsoft ve Oracle gibi birkaç büyük oyuncunun etkili ürünlerinin olması.

Araştırma şirketi Gartner'a göre, daha küçük müşterilere odaklanan HubSpot, CRM pazarlama yazılımı sektöründe yüzde 4,9'luk bir pazar payına sahipken, Salesforce ve Adobe'nin her biri yüzde 15'lik bir paylara sahip. Muhtemel satın alım her ne kadar rekabet üzerinde engel teşkil etmese bile ABD ve Avrupa düzenleyici kurumlar, teknoloji devlerinin satın alımlarla büyümesine artık pek sıcak bakmıyor.

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Uzmanlar Google’ın HubSpot'u satın almaya karar vermesi halinde yoğun bir soruşturma ve mahkeme sürecinden geçileceğini söylüyor. Öte yandan Google, halihazırda bu tip mücadelelerin zaten içerisinde. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı iki davada Google, çevrimiçi aramadaki konumunu kötü kullanmak ve dijital reklamcılık pazarını tekelleştirmekten suçlanıyor. Teknoloji devi Avrupa Birliği’nde ise Dijital Piyasalar Yasası'na ihlal etmek nedeniyle soruşturuluyor.

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