Android için Cihazımı Bul ağı devreye alınıyor: Kaybolan her cihaz bulunacak

Cihazımı Bul ağı, kullanıcıların telefonlar ve akıllı saatlerin yanı sıra takip cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası dahil olmak üzere kayıp eşyaları bulmalarına yardımcı olmak için Google Play Hizmetleri'ne sahip milyarlarca Android cihazdan yararlanıyor.
Yeni Cihazımı Bul ağı nasıl çalışıyor?
Cihazımı Bul ağındaki diğer kişilerin Android cihazları Bluetooth menzili içerisindeyse kayıp cihazın konumu tespit edilebiliyor. Bu bilgi de size ilgili arayüzde harita üzerinde gösteriliyor. Dünya geneli milyarlarca Android cihazı olduğu düşünüldüğünde kaybolan veya çalınan cihazı hemen hemen her şartta bulmak mümkün olacak. Apple'ın Find My ağının halihazırda yaptığına benzer bir fikir ve Google, Apple'ın ağında olduğu gibi konum bilgilerinin şifrelendiğini, yani sizden başka hiç kimsenin takip edilen öğelerinizin nerede olduğunu söyleyemeyeceğini belirtiyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...