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    Anlık Bildirim

    Android için Cihazımı Bul ağı devreye alınıyor: Kaybolan her cihaz bulunacak

    Google'ın Cihazımı Bul ağı, mevcut Cihazımı Bul hizmetinin büyük bir yükseltmesi olarak devreye alınıyor. Android Cihazımı Bul ağı, kayıp cihazınızı internet ve konum kullanmadan bulacak.
    Android için Cihazımı Bul ağı devreye alınmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Google, zaten uzunca bir süredir Android için Cihazımı Bul hizmetini kullanıyor. Özellik, telefonunuz internete bağlıysa nerede olduğunu bulmanızı sağlıyordu. Ancak yaklaşık bir yıl önce Google I/O'da duyurulan “Cihazımı Bul ağı” kayıp cihazınızı internet ve konum özelliklerine sahip olsun ya da olmasın bulmanızı izin veriyor. Dolayısıyla Cihazımı Bul ağı, mevcut Cihazımı Bul hizmetinin çok daha gelişmiş bir hali. Ve şimdi, Google bu gelişmiş özelliğini devreye almaya başlıyor.

    Android için Cihazımı Bul ağı kullanıma alınıyor

    Cihazımı Bul ağı, kullanıcıların telefonlar ve akıllı saatlerin yanı sıra takip cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası dahil olmak üzere kayıp eşyaları bulmalarına yardımcı olmak için Google Play Hizmetleri'ne sahip milyarlarca Android cihazdan yararlanıyor.

    Android için Cihazımı Bul ağı devreye alınmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Bu özelliğin tam olarak çalışabilmesi için çevrimdışı Android cihazların kapalı durumdayken sinyal yayını yapabilmesi gerekiyor. Bu da belirli bir tür Bluetooth denetleyicisine ve bunu destekleyecek donanıma ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Bu engellere rağmen, şirket nihayet çevrimdışı kullanım için Cihazımı Bul konusunda ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Zira Google Play Hizmetleri'nin beta (v24.12.14) sürümüne erişimi olanlardan bazıları artık Cihazımı Bul'u çevrimdışı kullanma seçeneğinin belirdiğini bildiriyor. Bu geniş çaplı, resmi bir lansman değil, ancak büyük olasılıkla özellik çok yakında kullanıma alınacak, bunlar da ilk adımlar. Kapsamlı kullanım ise Android 15 ile olacak.

    Yeni Cihazımı Bul ağı nasıl çalışıyor?

    Android için Cihazımı Bul ağı devreye alınmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Yeni Cihazımı Bul ağı, çeşitli markaların cihazları da dahil olmak üzere Bluetooth takip cihazlarıyla çalışacak. Bu da takip etmek istediğiniz şey doğrudan Cihazımı Bul ile çalışmasa bile bir Bluetooth takip cihazı takabileceğiniz ve bu şekilde cihazı takip edebileceğiniz anlamına geliyor. Cihazın takip edilmesi için internet bağlantısına ya da konum servislerine de gerek yok.

    Cihazımı Bul ağındaki diğer kişilerin Android cihazları Bluetooth menzili içerisindeyse kayıp cihazın konumu tespit edilebiliyor. Bu bilgi de size ilgili arayüzde harita üzerinde gösteriliyor. Dünya geneli milyarlarca Android cihazı olduğu düşünüldüğünde kaybolan veya çalınan cihazı hemen hemen her şartta bulmak mümkün olacak. Apple'ın Find My ağının halihazırda yaptığına benzer bir fikir ve Google, Apple'ın ağında olduğu gibi konum bilgilerinin şifrelendiğini, yani sizden başka hiç kimsenin takip edilen öğelerinizin nerede olduğunu söyleyemeyeceğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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