Android için Cihazımı Bul ağı devreye alınıyor: Kaybolan her cihaz bulunacak

Tam Boyutta Gör Google, zaten uzunca bir süredir Android için Cihazımı Bul hizmetini kullanıyor. Özellik, telefonunuz internete bağlıysa nerede olduğunu bulmanızı sağlıyordu. Ancak yaklaşık bir yıl önce Google I/O'da duyurulan “Cihazımı Bul ağı” kayıp cihazınızı internet ve konum özelliklerine sahip olsun ya da olmasın bulmanızı izin veriyor. Dolayısıyla Cihazımı Bul ağı, mevcut Cihazımı Bul hizmetinin çok daha gelişmiş bir hali. Ve şimdi, Google bu gelişmiş özelliğini devreye almaya başlıyor.

Android için Cihazımı Bul ağı kullanıma alınıyor

Cihazımı Bul ağı, kullanıcıların telefonlar ve akıllı saatlerin yanı sıra takip cihazları, kulaklıklar ve daha fazlası dahil olmak üzere kayıp eşyaları bulmalarına yardımcı olmak için Google Play Hizmetleri'ne sahip milyarlarca Android cihazdan yararlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu özelliğin tam olarak çalışabilmesi için çevrimdışı Android cihazların kapalı durumdayken sinyal yayını yapabilmesi gerekiyor. Bu da belirli bir tür Bluetooth denetleyicisine ve bunu destekleyecek donanıma ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Bu engellere rağmen, şirket nihayet çevrimdışı kullanım için Cihazımı Bul konusunda ilerleme kaydetmiş gibi görünüyor. Zira Google Play Hizmetleri'nin beta (v24.12.14) sürümüne erişimi olanlardan bazıları artık Cihazımı Bul'u çevrimdışı kullanma seçeneğinin belirdiğini bildiriyor. Bu geniş çaplı, resmi bir lansman değil, ancak büyük olasılıkla özellik çok yakında kullanıma alınacak, bunlar da ilk adımlar. Kapsamlı kullanım ise Android 15 ile olacak.

Yeni Cihazımı Bul ağı nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Cihazımı Bul ağı, çeşitli markaların cihazları da dahil olmak üzere Bluetooth takip cihazlarıyla çalışacak. Bu da takip etmek istediğiniz şey doğrudan Cihazımı Bul ile çalışmasa bile bir Bluetooth takip cihazı takabileceğiniz ve bu şekilde cihazı takip edebileceğiniz anlamına geliyor. Cihazın takip edilmesi için internet bağlantısına ya da konum servislerine de gerek yok.

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Cihazımı Bul ağındaki diğer kişilerin Android cihazları Bluetooth menzili içerisindeyse kayıp cihazın konumu tespit edilebiliyor. Bu bilgi de size ilgili arayüzde harita üzerinde gösteriliyor. Dünya geneli milyarlarca Android cihazı olduğu düşünüldüğünde kaybolan veya çalınan cihazı hemen hemen her şartta bulmak mümkün olacak. Apple'ın Find My ağının halihazırda yaptığına benzer bir fikir ve Google, Apple'ın ağında olduğu gibi konum bilgilerinin şifrelendiğini, yani sizden başka hiç kimsenin takip edilen öğelerinizin nerede olduğunu söyleyemeyeceğini belirtiyor.

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Android için Cihazımı Bul ağı devreye alınmaya başlandı