Google'a ait Cihazımı Bul uygulamasının logosu değişiyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, Cihazımı Bul uygulamasına erişim izni verdiğinizde Android cihazınızın kaybolması durumunda cihazınızı bulmanıza yardımcı olmakta. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse bu kullanışlı uygulamanın logosu yakında değişecek.

WhatsApp'ın iOS sürümünde tasarım değişikliğine gidiliyor 1 gün önce eklendi

İşte Cihazımı Bul uygulamasının yeni logosu:

Geçtiğimiz Şubat ayında Material You tasarımına geçen Cihazımı Bul uygulaması, o zamandan beri ilk kez tasarım değişikliğine gidiyor. Google bu uygulamada radar ve taramayı da çağrıştıran dört şirket rengindeki haritalar motifini sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Eskiden sadece telefonlara özel olan uygulama, bir süredir tabletler, kulaklıklar ve akıllı saatlerde de kullanıma sunulmuştu. Son olarak oldukça şık bir tasarıma geçen uygulamanın yeni logosunun yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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