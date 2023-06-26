Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'a ait Cihazımı Bul uygulamasının logosu değişiyor

    Android cihazınızı kaybettiğinizde bulmanıza olanak sağlayan Google'a ait Cihazımı Bul uygulamasının logosu değişiyor. İşte şirketin dört ana rengini içeren yeni logo:
    Oy Ver
    Google'a ait Cihazımı Bul uygulamasının logosu değişiyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, Cihazımı Bul uygulamasına erişim izni verdiğinizde Android cihazınızın kaybolması durumunda cihazınızı bulmanıza yardımcı olmakta. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse bu kullanışlı uygulamanın logosu yakında değişecek.

    İşte Cihazımı Bul uygulamasının yeni logosu:

    Geçtiğimiz Şubat ayında Material You tasarımına geçen Cihazımı Bul uygulaması, o zamandan beri ilk kez tasarım değişikliğine gidiyor. Google bu uygulamada radar ve taramayı da çağrıştıran dört şirket rengindeki haritalar motifini sürdürüyor.

    Google'a ait Cihazımı Bul uygulamasının logosu değişiyor Tam Boyutta Gör
    Eskiden sadece telefonlara özel olan uygulama, bir süredir tabletler, kulaklıklar ve akıllı saatlerde de kullanıma sunulmuştu. Son olarak oldukça şık bir tasarıma geçen uygulamanın yeni logosunun yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara burun estetiği doktor önerisi tıraş jeli mi köpüğü mü bilek nasıl kalınlaşır enerjisa mühendis maaşları volvo kaplumbağa işareti ne anlama gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A34 5G
    Samsung Galaxy A34 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ROG Strix G15 G513RC-HN192
    Asus ROG Strix G15 G513RC-HN192
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız