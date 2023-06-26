Google'a ait Cihazımı Bul uygulamasının logosu değişiyor

İşte Cihazımı Bul uygulamasının yeni logosu:
Geçtiğimiz Şubat ayında Material You tasarımına geçen Cihazımı Bul uygulaması, o zamandan beri ilk kez tasarım değişikliğine gidiyor. Google bu uygulamada radar ve taramayı da çağrıştıran dört şirket rengindeki haritalar motifini sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D