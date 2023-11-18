Google Chrome, bellek tasarrufu için olasılıkları hesaplayacak: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Google, Chrome bellek tasarrufu özelliğini ilk olarak Aralık 2022’te tanıttı. Bu mod, belli bir süre kullanılmayan sekmeleri beklemeye alarak belleği boşaltıyor, öncelik açık sekmeye verildiğinden daha akıcı gezinme deneyimi sağlanıyor. Yeni bellek tasarruf modu (probabilistic memory saver mode) mevcut teknolojiyi temel alıyor. Web tarayıcı, sekmenin durumuyla ilgili gözlemlere dayanarak kullanıcının sekmeleri yeniden açma olasılığını tahmin ediyor.

Chrome, yeni özelliğiyle RAM tüketimi takibini kolaylaştırıyor 1 hf. önce eklendi

Yeni, gelişmiş bellek tasarruf modu geliyor

Yeni mod, Chrome’un yeniden ziyaret edilme olasılığı yüksek olan sekmeleri tutup, açılma olasılığı düşük sekmeleri atarak sistem belleğinden tasarruf edilmesini sağlayacak. Yeni olasılık modu Chrome Canary sürüm 121’de mevcut ve adres satırına "chrome://flags/probabilistic-memory-saver" yazılarak etkinleştirilebiliyor.

Google verilerine göre kullanıcılar, bellek tasarrufu için beklemeye alınan sekmeleri 24 saat içinde %60 oranında tekrar ziyaret ediyor. Şirket, bu bilgiyle Chrome’un bellekten tasarruf etmek için hangi açık sekmelerin kapatılmasının güvenli olduğunu tahmin etmesine yardımcı olabilecek olasılık modunu geliştirdi.

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Google Chrome, bellek tasarrufu için olasılıkları hesaplayacak