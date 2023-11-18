Google Chrome, bellek tasarrufu için olasılıkları hesaplayacak: İşte yeni özellik

Yeni, gelişmiş bellek tasarruf modu geliyor
Yeni mod, Chrome’un yeniden ziyaret edilme olasılığı yüksek olan sekmeleri tutup, açılma olasılığı düşük sekmeleri atarak sistem belleğinden tasarruf edilmesini sağlayacak. Yeni olasılık modu Chrome Canary sürüm 121’de mevcut ve adres satırına "chrome://flags/probabilistic-memory-saver" yazılarak etkinleştirilebiliyor.
Google verilerine göre kullanıcılar, bellek tasarrufu için beklemeye alınan sekmeleri 24 saat içinde %60 oranında tekrar ziyaret ediyor. Şirket, bu bilgiyle Chrome’un bellekten tasarruf etmek için hangi açık sekmelerin kapatılmasının güvenli olduğunu tahmin etmesine yardımcı olabilecek olasılık modunu geliştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.