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    Google Chrome, bellek tasarrufu için olasılıkları hesaplayacak: İşte yeni özellik

    Google, Chrome masaüstü tarayıcıda bellek kullanımını azaltacak yeni bir modu test ediyor. Yeni özellik, arka plana atılacak ve aktif sekmeleri belirlemek için olasılık dağılımını kullanacak.
    google chrome bellek tasarrufu olasılık modu Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome bellek tasarrufu özelliğini ilk olarak Aralık 2022’te tanıttı. Bu mod, belli bir süre kullanılmayan sekmeleri beklemeye alarak belleği boşaltıyor, öncelik açık sekmeye verildiğinden daha akıcı gezinme deneyimi sağlanıyor. Yeni bellek tasarruf modu (probabilistic memory saver mode) mevcut teknolojiyi temel alıyor. Web tarayıcı, sekmenin durumuyla ilgili gözlemlere dayanarak kullanıcının sekmeleri yeniden açma olasılığını tahmin ediyor.

    Yeni, gelişmiş bellek tasarruf modu geliyor

    Yeni mod, Chrome’un yeniden ziyaret edilme olasılığı yüksek olan sekmeleri tutup, açılma olasılığı düşük sekmeleri atarak sistem belleğinden tasarruf edilmesini sağlayacak. Yeni olasılık modu Chrome Canary sürüm 121’de mevcut ve adres satırına "chrome://flags/probabilistic-memory-saver" yazılarak etkinleştirilebiliyor.

    Google verilerine göre kullanıcılar, bellek tasarrufu için beklemeye alınan sekmeleri 24 saat içinde %60 oranında tekrar ziyaret ediyor. Şirket, bu bilgiyle Chrome’un bellekten tasarruf etmek için hangi açık sekmelerin kapatılmasının güvenli olduğunu tahmin etmesine yardımcı olabilecek olasılık modunu geliştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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