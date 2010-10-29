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Android için hazırlanan Google Maps güncellendi

Android için hazırlanan Google Maps güncellendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google, Android işletim sistemli telefonlar için hazırladığı Google Maps uygulaması için güncelleme yayınladı.

Google'ın yayınladığı Google Maps güncellemesi bu yazılımı 4.6 versiyonuna yükseltti. Bu güncellemeyle birlikte gerçek zamanlı Latitude güncellemesi desteği kazanan uygulamada yer alan "Places" (mekanlar) sekmesi de yenilendi. Places sekmesinde yer alan arama filtreside yeniden hazırlandı ve yorum yazma imkanı sunuldu.

Google Maps'i 4.6 sürümüne yükselten 5.29 MB boyutundaki güncelleme paketi, Android Market üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı.

Android için hazırlanan Google Maps güncellendi
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DH Misafiri 9 yıl
hotfile'dan nasıl marketteki uygulamalar bulunuyor. siz bunu nasıl yapıyorsunuz...
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asiboldon 9 yıl
Eğer "MarketEnabler.apk" programını yükler ve çalıştırırsanız tüm googleapps'in güncel versiyonlarını markette bulabilirsiniz.
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YuRtCaN 9 yıl
Desire ile markette bulamıyorum?
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Bl00dyHell 9 yıl
Markette bulamayanlar için .apk'yi paylaşayım

hot--file.com/...

tireleri kaldırmayı unutmayın
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