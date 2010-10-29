Android için hazırlanan Google Maps güncellendi.

Google, Android işletim sistemli telefonlar için hazırladığı Google Maps uygulaması için güncelleme yayınladı.

Google'ın yayınladığı Google Maps güncellemesi bu yazılımı 4.6 versiyonuna yükseltti. Bu güncellemeyle birlikte gerçek zamanlı Latitude güncellemesi desteği kazanan uygulamada yer alan "Places" (mekanlar) sekmesi de yenilendi. Places sekmesinde yer alan arama filtreside yeniden hazırlandı ve yorum yazma imkanı sunuldu.

Google Maps'i 4.6 sürümüne yükselten 5.29 MB boyutundaki güncelleme paketi, Android Market üzerinden ücretsiz olarak yayınlandı.