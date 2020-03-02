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    Android’in bölünmüş yapısı Moment uygulamasını pes ettirdi

    Kameranızı daha profesyonel yeteneklerle donatan Moments uygulaması Android üreticilerinin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle daha fazla süreci götüremeyeceğini duyurdu.
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    Mobil Uygulamalar
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    Haber Editörü
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    Android’in bölünmüş yapısı Moment uygulamasını pes ettirdi
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    Google her zaman Android işletim sisteminin çok parçalı yapısı ile övünüyor ancak bu parçalı yapı zaman zaman geliştiriciler için büyük engeller ortaya çıkarıyor. Popüler Moment uygulaması Android işletim sistemine veda ettiğini duyurdu.

    Karmaşa can sıkıyor

    Moment girişimi iOS ve Android platformlarına detaylı kamera uygulaması geliştiriyor. Uygulama standart kullanıcılar ve profesyonel kullanıcılar için iki ayrı moda sahip. Özellikle ince ayarlar ile oynayabilme yeteneği uygulamayı popüler hale getirmişti. Girişim ayrıca kılıf halinde satılan akıllı telefon lenslerine de sahip.

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    Bununla birlikte Moment girişimi Android dünyasının parçalı ve her parçası başka bir kısıtlamaya tabi olan yapısından şikayetçi. Bazı firmalar Google’ın varsayılan kamera uygulamasını kullanırken bazı firmalar ise kendi yazılımını geliştiriyor.

    Moment varsayılan kamera uygulaması olan cihazlarda API erişimi konusunda sıkıntı yaşamıyor. Örneğin Google Pixel serisinde görsel işlem birimi dahil pek çok bileşene erişim hakkı var. Ancak örneğin Samsung ileri düzey ayarlara erişimi kapatıyor. Bu da Moment uygulamasını kısıtlı bir hale getiriyor.

    Android’in bölünmüş yapısı Moment uygulamasını pes ettirdi
    Tam Boyutta Gör

    Girişim her farklı üretici için uygulamasını optimize etmekten yorulmuş durumda. Ayrıca her yeni Android sürümünde bu kamera özelleştirme araçlarının sıfırlanıyor olması da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Bu bakımdan sürekli yazılımı geliştirmeye çalışmak kaynak tüketimini de arttırıyor.

    Girişim Apple tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ve iOS yazılımının yeni özellikler üzerinde çalışmaya fırsat verdiğini ifade ediyor. Bu bakımdan Moment uygulaması artık Android tarafında güncelleme almayacak ve mağazadaki haliyle kalacak. Lens aksesuarı ise telefonların kamera uygulamalarına uyumlu bir şekilde satışa devam edecek. iOS tarafında herhangi bir değişiklik yok.



    https://www.engadget.com/2020/02/29/moment-stops-work-on-android-app/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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