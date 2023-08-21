Android'in eSIM transfer aracı ilk kez ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone'larda tercih ettiği eSIM yol haritasının ardından eSIM'ler daha popüler hale gelirken, Android de yeni bir eSIM aktarım özelliği ile bu işlevi daha iyi desteklemeye hazırlanıyor. Yeni çıkan bilgilere göre Google’ın bir süredir üstünde çalıştığı ve yakında çıkması beklenen eSIM aktarım özelliği QR tabanlı olacak.

Android'e yerel eSIM aktarım aracı geliyor

Google, bu yılın başlarında duyurduğu üzere, Android'de kullanıcıların eSIM'lerini cihazlar arasında yerel olarak taşımalarına olanak tanıyacak bir eSIM aktarım özelliği üzerinde çalışıyor. Bu Android ekosistemi için oldukça önemli bir özellik zira halihazırda eSIM'i Android cihazlar arasında taşımanın yerel bir yolu bulunmuyor. Bu da süreci tamamen operatörlere bırakıyor ve bazen oldukça karmaşık olabiliyor.

Tam Boyutta Gör Apple halihazırda ABD’de satılan yeni nesil iPhone’larda yalnızca eSIM’e geçerek iOS'ta yerleşik olarak bulunan ve iPhone'lar arasında eSIM aktarımı yapabilen bir araçla bu süreci kolaylaştırmıştı. Bu araç sayesinde Apple, kullanıcıların mevcut iPhone'larını kullanarak iki cihaz arasında bir kablosuz aktarım işlemi ile eSIM aktarımına olanak tanıyor. Android'de ise Google farklı bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor.

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Google, Play Hizmetleri içinde gizlenmiş QR kodlarına dayalı eSIM aktarımının temelini atmaya başladı. Görsellerden de görüleceği üzere kullanıcılardan aktarım işlemini başlatmak için bir QR kodu taramaları isteniyor. Öte yandan bu özellik kullanıcılar tarafından şimdilik kullanılamıyor ancak temellerinin atılması özelliğin yakında çıkabileceğini gösteriyor. Google belki de Pixel 8 serisiyle bunu duyurabilir.

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