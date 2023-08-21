Android'in eSIM transfer aracı ilk kez ortaya çıktı

Android'e yerel eSIM aktarım aracı geliyor
Google, bu yılın başlarında duyurduğu üzere, Android'de kullanıcıların eSIM'lerini cihazlar arasında yerel olarak taşımalarına olanak tanıyacak bir eSIM aktarım özelliği üzerinde çalışıyor. Bu Android ekosistemi için oldukça önemli bir özellik zira halihazırda eSIM'i Android cihazlar arasında taşımanın yerel bir yolu bulunmuyor. Bu da süreci tamamen operatörlere bırakıyor ve bazen oldukça karmaşık olabiliyor.
Google, Play Hizmetleri içinde gizlenmiş QR kodlarına dayalı eSIM aktarımının temelini atmaya başladı. Görsellerden de görüleceği üzere kullanıcılardan aktarım işlemini başlatmak için bir QR kodu taramaları isteniyor. Öte yandan bu özellik kullanıcılar tarafından şimdilik kullanılamıyor ancak temellerinin atılması özelliğin yakında çıkabileceğini gösteriyor. Google belki de Pixel 8 serisiyle bunu duyurabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.