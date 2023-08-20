Google, Apple'dan önce davrandı: Kamera uygulaması yenilendi

Google Kamera yenilikler
Yenilenen Google kamera uygulaması, modlara ufak değişiklikler getiriyor. Artık sağ tarafta bulunan kamera değiştirme butonunun yerleşiminde de ufak değişiklik söz konusu. Yakınlaştırma ayarı deklanşör butonunun üzerinde bulunuyor. Bunun dışında göze çarpan değişiklik yok. Hareket sekmesinde toplanan Uzun Pozlama ve Hareket için Kaydırma artık ayrı sekmelerde.
Google kamera, Staggered HDR ve Segmentation AWB adı verilen yeni özellikler getiriyor. İlki, kareler arasındaki küçük gecikmeler nedeniyle fotoğraf çekme süresini azaltıyor. İkincisi, daha iyi ve daha doğru görünüm için fotoğrafın işleme şeklini değiştiriyor. Yeni Adaptive Torch özelliği ise, düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekmek için flaşın yoğunluğunu otomatik ayarlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.