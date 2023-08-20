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    Google, Apple'dan önce davrandı: Kamera uygulaması yenilendi

    Google'ın sonbaharda Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu tanıtması bekleniyor. Yeni Pixel telefonlar, tamamen yeniden tasarlanan Google kamera uygulaması ile gelecek.     
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    Google Kamera yeni arayüz Tam Boyutta Gör
    Google’ın Pixel 8 serisinde büyük donanım değişiklikleri yaptığı söyleniyor. Pixel 8 Pro, donanımın yanı sıra yazılımsal olarak da yenilikler sunacak. Son olarak, diğer Android telefonlarda da kullanılan Google kamera uygulamasının yenilenen yüzü ortaya çıktı.

    Google Kamera yenilikler

    Yeni Google Camera ayarlar Tam Boyutta Gör
    Google, tüm kamera kontrollerini kullanıcı arayüzünün altına getiriyor. Uygulamanın sunduğu özelliklere daha kolay erişilebilecek. Ayarlar düğmesinin üstten sol alt köşeye taşındığı görülüyor. Yukarı kaydırma hareketiyle de ayarlara hızlıca erişilebilecek. Ayarlar panelinde bir değişlik söz konusu değil. Siyah bar, tek elle rahat erişilebilir ek modlar ve özellikler sunuyor. Ayarlar simgesinin alt çubuğundan artık fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapılabiliyor.

    Yenilenen Google kamera uygulaması, modlara ufak değişiklikler getiriyor. Artık sağ tarafta bulunan kamera değiştirme butonunun yerleşiminde de ufak değişiklik söz konusu. Yakınlaştırma ayarı deklanşör butonunun üzerinde bulunuyor. Bunun dışında göze çarpan değişiklik yok. Hareket sekmesinde toplanan Uzun Pozlama ve Hareket için Kaydırma artık ayrı sekmelerde.

    Google kamera, Staggered HDR ve Segmentation AWB adı verilen yeni özellikler getiriyor. İlki, kareler arasındaki küçük gecikmeler nedeniyle fotoğraf  çekme süresini azaltıyor. İkincisi, daha iyi ve daha doğru görünüm için fotoğrafın işleme şeklini değiştiriyor. Yeni Adaptive Torch özelliği ise, düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekmek için flaşın yoğunluğunu otomatik ayarlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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