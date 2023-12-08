Snapdragon 8 Gen 4 hakkında heyecanlandıran yeni detaylar ortaya çıktı

Snapdragon 8 Gen 4 detaylanıyor
Son bilgiler Qualcomm’un MediaTek'in Dimensity 9300'ü ile aynı CPU kümesini benimseyeceğini gösteriyor, bu da yaklaşan silikonda artık düşük güç tüketen çekirdekleri görmeyebileceğimiz anlamına geliyor. Hem Snapdragon 8 Gen 4 hem de Dimensity 9400'ün TSMC'nin 3nm sürecinde ve daha spesifik olarak Tayvanlı üreticinin 'N3E' sürecinde üretileceği bir süredir biliniyor.
Bu hamlenin gerçek olup olmayacağı elbette belirsiz ancak verimlilik çekirdeklerinin olmayışı enerji tüketimi hakkında soru işaretlerine neden oluyor. TSMC N3E, üreticinin mevcut 3nm sürecinin daha olgun ve verimli hali olacağından bu enerji açığının kapatılması mümkün olabilir. Tüm bu bilgiler Snapdragon 8 Gen 4'ün beklemeye değeceğini gösteriyor ancak özel Oryon çekirdeklerine geçişle birlikte yeni yonganın fiyatı da yükselecektir. Bu da müşterilere ve akıllı telefon tüketicileri için ek maliyet demek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.