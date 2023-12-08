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    Snapdragon 8 Gen 4 hakkında heyecanlandıran yeni detaylar ortaya çıktı

    Snapdragon 8 Gen 4’ün verimlilik çekirdeklerini bırakacağı ve sadece daha hızlı olan 'Phoenix' çekirdeklerini kullanacağı söyleniyor. Yonganın ayrıca 3nm sürecinde üretileceği belirtiliyor.
    Snapdragon 8 Gen 4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm'un geleneksel CPU tasarımlarından uzaklaşan ilk akıllı telefon yongası olacak gibi duruyor. Apple ile rekabette Oryon çekirdeklerinin Snapdragon yongalarında kullanılacağı zaten resmi olarak açıklanmışken şimdi ortaya çıkan detaylar da çekirdek konfigürasyonuna ışık tutuyor.

    Snapdragon 8 Gen 4 detaylanıyor

    Son bilgiler Qualcomm’un MediaTek'in Dimensity 9300'ü ile aynı CPU kümesini benimseyeceğini gösteriyor, bu da yaklaşan silikonda artık düşük güç tüketen çekirdekleri görmeyebileceğimiz anlamına geliyor. Hem Snapdragon 8 Gen 4 hem de Dimensity 9400'ün TSMC'nin 3nm sürecinde ve daha spesifik olarak Tayvanlı üreticinin 'N3E' sürecinde üretileceği bir süredir biliniyor.

    Snapdragon 8 Gen 4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte, Digital Chat Station adlı güvenilirliği yüksek bir kaynak gelecek yılın amiral gemisi silikonunun kod ad olan ‘Sun’ için daha fazla ayrıntıyı paylaştı. Yonganın CPU kümesi olarak ‘2+6’ konfigürasyonunu kullanacağı, iki yüksek performanslı Phoenix çekirdeğinin ardından aynı adı taşıyan altı orta kademe çekirdeklerinin yongada olacağı belirtiliyor. Performans odaklı çekirdekler ile Snapdragon 8 Gen 4, önceki nesle oranlara şaşırtıcı bir güce erişebilir.

    Bu hamlenin gerçek olup olmayacağı elbette belirsiz ancak verimlilik çekirdeklerinin olmayışı enerji tüketimi hakkında soru işaretlerine neden oluyor. TSMC N3E, üreticinin mevcut 3nm sürecinin daha olgun ve verimli hali olacağından bu enerji açığının kapatılması mümkün olabilir. Tüm bu bilgiler Snapdragon 8 Gen 4'ün beklemeye değeceğini gösteriyor ancak özel Oryon çekirdeklerine geçişle birlikte yeni yonganın fiyatı da yükselecektir. Bu da müşterilere ve akıllı telefon tüketicileri için ek maliyet demek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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