Android Market'teki uygulama sayısı 50,000'i aştı

Google'ın 2010 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarında Android Market'deki uygulama sayısının 38,000'i aştığını duyurmuştu ve mağazanın özellikle Nisan ayında büyük bir ivme kazandığını ifade etmişti. Ancak AndroidLib'in yayınladığı istatistikler gösteriyor ki Android Market, 50,000 uygulamayı aşmış (resmi veri değildir) durumda.

AndroidLib'de yayınlanan istatistiklere göre Android Market'e son haftalarda yaklaşık 10,000'e yakın yeni uygulama eklendi ve toplam uygulama sayısı 50,000'i aştı. Özellikle son dönemde büyük bir ivme kazanan ve her geçen uygulama sayısı artan Android Market'in bu performansını koruması halinde yaz sonuna doğru 100,000'lik barajı aşması bekleniyor. AndroidLib'in yayınladığı diğer bir istatistiğe göreyse mağazadaki 47655 uygulamanın %59.3'ü ücretsiz, %40,7'siyse ücretli olarak yer alıyor.

Her geçen gün birçok mobil cihazla yaygınlaşama devam eden Android'in uygulama mağazasında son resmi verilerine göre 38,000'den fazla uygulama yer aldığı açıklanmıştı. Apple ise Nisan ilk haftasında düzenlediği iPhone OS 4.0 tanıtımında AppStore'daki uygulama sayısının 185,000'i geçtiğini duyurmuştu.