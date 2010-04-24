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Android Market'teki uygulama sayısı 50,000'i aştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Android Market'teki uygulama sayısı 50,000'i aştı
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Google'ın 2010 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarında Android Market'deki uygulama sayısının 38,000'i aştığını duyurmuştu ve mağazanın özellikle Nisan ayında büyük bir ivme kazandığını ifade etmişti. Ancak AndroidLib'in yayınladığı istatistikler gösteriyor ki Android Market, 50,000 uygulamayı aşmış (resmi veri değildir) durumda.

AndroidLib'de yayınlanan istatistiklere göre Android Market'e son haftalarda yaklaşık 10,000'e yakın yeni uygulama eklendi ve toplam uygulama sayısı 50,000'i aştı. Özellikle son dönemde büyük bir ivme kazanan ve her geçen uygulama sayısı artan Android Market'in bu performansını koruması halinde yaz sonuna doğru 100,000'lik barajı aşması bekleniyor. AndroidLib'in yayınladığı diğer bir istatistiğe göreyse mağazadaki 47655 uygulamanın %59.3'ü ücretsiz, %40,7'siyse ücretli olarak yer alıyor.

Her geçen gün birçok mobil cihazla yaygınlaşama devam eden Android'in uygulama mağazasında son resmi verilerine göre 38,000'den fazla uygulama yer aldığı açıklanmıştı. Apple ise Nisan ilk haftasında düzenlediği iPhone OS 4.0 tanıtımında AppStore'daki uygulama sayısının 185,000'i geçtiğini duyurmuştu.

Android Market'teki uygulama sayısı 50,000'i aştı
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DH Misafiri 9 yıl
bir gerçek varki, google ın önüne kimse geçemeyecek...
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EfeAYDIN 9 yıl
android güzel gidiyor fakat şu hatalarını düzeltmezse bu güzel atılım da sonuçsuz kalır ve android gelişemez böylece iphone iyice üstünlük kurar. Artık biran önce bütün android telefonların aynı versiyonda olması lazım (donanım müsade ediyorsa) ayrıca hala bazı uygulamalar androidde sıkıntılı örneğin flash video yada java uygulamaları gibi. Bunlar çok önemli şeyler.
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bahattintopaloglu 9 yıl
Bir gerçek varki. GOOGLE ın önüne kimse geçemeyecek...
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stradivardi 9 yıl
çok güzel bir gelişme bir çoğu çöptür büyük ihtimal birbirinin kopyası yada işe yaramaz ama elbette kaliteli çok fazla vardır uygulama sayısı artsın da bizde android i rahatça kullansak artık
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sahafiec 9 yıl
...
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Erasmus78 9 yıl
Şu anda Appstore'da 185.000 değil 205.000 civarında uygulama var.
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metinTasci 9 yıl
de neden iPhone bölümünde yayınlıyolar onu anlamış değilim
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Computeus 9 yıl
Grafiğe bakılırsa Google'ın 16 Nisan'da yaptığı duyurudaki istatistik 1 Nisan tarihine ait.
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..Knight.. 9 yıl
17 Mart: 30.000
16 Nisan (Google'ın resmi duyurusu): 38.000
24 Nisan: 47.655

8 gün içinde 9.655 uygulama? AndroidLib'in istatistik sonuçları biraz tartışılır gibi.
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