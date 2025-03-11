Snapdragon 8 Gen 2 için gelişme: Fiziksel SIM tarih mi oluyor?

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarı son dönemde Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air gibi daha ince tasarıma sahip modellere yönelmeye başladı. Önümüzdeki yıl bu tür cihazların daha fazla yaygınlaşması beklenirken, ince tasarım nedeniyle oluşan kısıtlamaların nasıl aşılacağı merak konusu. Bu noktada, eSIM teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte fiziksel SIM kart yuvasının rafa kalktığını görebiliriz.

eSIM standart olabilir

Sızdırılan bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcili bazı cihazlar fiziksel SIM kart yuvası yerine eSIM teknolojisini benimseyerek alan tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Bilmeyenler için eSIM, doğrudan cihaza entegre edildiğinden, nano SIM kartlardan bile daha az yer kaplayarak üreticilere ekstra donanım için alan kazandırıyor.

Öte yandan bu teknolojinin hala bazı kısıtlamaları mevcut. Örneğin fiziksel SIM kartlar hâlâ en geniş ağ uyumluluğunu sunarken, eSIM desteği birçok ülkede ve operatörde tam anlamıyla oturmuş değil.

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Apple’ın uzun süredir eSIM teknolojisine geçiş sürecini başlattığı göz önüne alındığında, iPhone 17 Air modelinin bu değişime kolaylıkla adapte olması muhtemel. Ancak Android ekosistemi için bu durum nispeten yeni bir gelişme olacak. Xiaomi, OnePlus, OPPO gibi Çinli üreticilerin bu konuda öncü rol üstlenmesi muhtemel olsa da, yerel pazarın eSIM’e ne kadar hızlı adapte olacağı merak konusu.

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