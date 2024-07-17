Google, Haritalar için Canlı Etkinlikler özelliğini sunmaya başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Haritalar uygulamasının Canlı Etkinlikleri destekleyeceğini 2023'te duyurmuştu. Google Maps Canlı Etkinlikler özelliği bu yılın başlarında test edilmeye başlandı, şimdi daha fazla kullanıcının özelliği test ettiği söyleniyor.

watchOS 11 ile Canlı Etkinlikler Apple Watch'a geliyor 1 ay önce eklendi

Google Haritalar’da Canlı Etkinlikler, bir bakışta yol tarifleri için kullanılabiliyor. Tahmini varış sürenizi ve yaklaşan yol tariflerini doğrudan kilit ekranında veya dinamik adaya dokunarak görebiliyorsunuz.

Google Haritalar'ın iPhone'da Canlı Etkinlikler desteğini tam olarak ne zaman kazanacağı belli değil; kademeli olarak sunulacak gibi görünüyor.

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