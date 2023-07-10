Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı: İşte görüntüler

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Son olarak Xiaomi 14 serisinin tasarımını gösteren yeni şema görüntüleri sızdırıldı. İşte Xiaomi 14
    Oy Ver
    Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 14 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki yeni telefonların pil ve kamera bölümünde önemli yükseltmeler alacağını öğrendik. Son olarak Xiaomi 14 serisinin tasarımını gösteren yeni şema görüntüleri sızdırıldı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı

    Paylaşılan şema görüntülerine göre Xiaomi 14, ön yüzünde ince çerçeveler ve düz bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın üst bölümünde Xiaomi 13 serisine benzer şekilde ortalanmış selfie kamerası konumlandırılmış. Telefonun arka bölümünde ise, tanıtık bir görüntü bizleri karşılıyor. Bu bölümde kamera adasındaki tasarım korunurken, birincil ve telefoto kamera sensörleri için daha büyük alan ayrılmış. 

    Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümünde yer alan diğer kesikler ise, kuvvetle muhtemel ultra geniş kamera ve LED flaş modülü için ayrılmış. Mevcut raporlara göre Xiaomi 14, ön bölümde  Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine ek olarak 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketinden destek alcak. 

    Xiaomi 14 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    æ ne demek spore türkçe yama ssangyong kyron turkcell sınırsız sosyal medya digitürk kanallar silindi nasıl geri getirebilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B11M-021XTR
    MSI MODERN 15 B11M-021XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız