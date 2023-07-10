Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 14 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki yeni telefonların pil ve kamera bölümünde önemli yükseltmeler alacağını öğrendik. Son olarak Xiaomi 14 serisinin tasarımını gösteren yeni şema görüntüleri sızdırıldı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı

Paylaşılan şema görüntülerine göre Xiaomi 14, ön yüzünde ince çerçeveler ve düz bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın üst bölümünde Xiaomi 13 serisine benzer şekilde ortalanmış selfie kamerası konumlandırılmış. Telefonun arka bölümünde ise, tanıtık bir görüntü bizleri karşılıyor. Bu bölümde kamera adasındaki tasarım korunurken, birincil ve telefoto kamera sensörleri için daha büyük alan ayrılmış.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde yer alan diğer kesikler ise, kuvvetle muhtemel ultra geniş kamera ve LED flaş modülü için ayrılmış. Mevcut raporlara göre Xiaomi 14, ön bölümde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine ek olarak 90W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketinden destek alcak.

Xiaomi 14 serisinin bir özelliği daha belli oldu! 1 hf. önce eklendi

Xiaomi 14 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor.

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