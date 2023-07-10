Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı: İşte görüntüler

Xiaomi 14 tasarım şeması sızdırıldı
Paylaşılan şema görüntülerine göre Xiaomi 14, ön yüzünde ince çerçeveler ve düz bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın üst bölümünde Xiaomi 13 serisine benzer şekilde ortalanmış selfie kamerası konumlandırılmış. Telefonun arka bölümünde ise, tanıtık bir görüntü bizleri karşılıyor. Bu bölümde kamera adasındaki tasarım korunurken, birincil ve telefoto kamera sensörleri için daha büyük alan ayrılmış.
Xiaomi 14 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. Xiaomi 14 serisinin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)