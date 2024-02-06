Xiaomi 14 serisinin küresel tanıtım tarihi açıklandı: Türkiye’ye de gelebilir

Xiaomi 14 serisi 25 Şubat’ta çıkıyor
Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu, Xiaomi 14 serisinin küresel lansmanını bir posterle birlikte duyurmak için X hesabından bir paylaşım yaptı. Lansman tarihinin açıklanmasıyla birlikte, özellikle Xiaomi 14 Ultra'nın potansiyel lansmanı göz önüne alındığında beklentiler de yükselmiş durumda. Bu spekülasyon da posterin arka planında cihazın kendine özgü kamera modülünün belirgin bir şekilde yer almasından kaynaklanıyor.
Tarih göz önüne alındığında telefonlarında MWC Barselona kapsamında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 serisinin yanı sıra Xiaomi Pad 7 serisinin de duyurulacağına dair söylentiler yaygın. Xiaomi 14 Ultra özelinde ise beklenen başlıca özellikler şu şekilde: 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 ve f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.