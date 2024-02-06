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    Xiaomi 14 serisinin küresel tanıtım tarihi açıklandı: Türkiye’ye de gelebilir

    Xiaomi, kısa bir süre önce Xiaomi 14 serisinin küresel tanıtım tarihini açıkladı. 25 Şubat tarihinde küresel pazar için tanıtılacak telefonların Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.
    Beklenen Xiaomi 14 serisinin küresel tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Leica ve Xiaomi markasıyla ilgili teaserların ardından Xiaomi nihayet Xiaomi 14 serisinin küresel lansman tarihini açıkladı. Beklenen Xiaomi 14 serisinin 25 Şubat'ta dünya çapında piyasaya sürüleceği artık resmen onaylandı. Bilindiği üzere firma, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerini geçtiğimiz ekim ayında tanıtmış ve anavatanında satışa sunmuştu.

    Xiaomi 14 serisi 25 Şubat’ta çıkıyor

    Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu, Xiaomi 14 serisinin küresel lansmanını bir posterle birlikte duyurmak için X hesabından bir paylaşım yaptı. Lansman tarihinin açıklanmasıyla birlikte, özellikle Xiaomi 14 Ultra'nın potansiyel lansmanı göz önüne alındığında beklentiler de yükselmiş durumda. Bu spekülasyon da posterin arka planında cihazın kendine özgü kamera modülünün belirgin bir şekilde yer almasından kaynaklanıyor.

    Tarih göz önüne alındığında telefonlarında MWC Barselona kapsamında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 serisinin yanı sıra Xiaomi Pad 7 serisinin de duyurulacağına dair söylentiler yaygın. Xiaomi 14 Ultra özelinde ise beklenen başlıca özellikler şu şekilde: 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 ve f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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