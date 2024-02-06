Xiaomi 14 serisinin küresel tanıtım tarihi açıklandı: Türkiye’ye de gelebilir

Tam Boyutta Gör Leica ve Xiaomi markasıyla ilgili teaserların ardından Xiaomi nihayet Xiaomi 14 serisinin küresel lansman tarihini açıkladı. Beklenen Xiaomi 14 serisinin 25 Şubat'ta dünya çapında piyasaya sürüleceği artık resmen onaylandı. Bilindiği üzere firma, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerini geçtiğimiz ekim ayında tanıtmış ve anavatanında satışa sunmuştu.

Xiaomi 14 serisi 25 Şubat’ta çıkıyor

Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu, Xiaomi 14 serisinin küresel lansmanını bir posterle birlikte duyurmak için X hesabından bir paylaşım yaptı. Lansman tarihinin açıklanmasıyla birlikte, özellikle Xiaomi 14 Ultra'nın potansiyel lansmanı göz önüne alındığında beklentiler de yükselmiş durumda. Bu spekülasyon da posterin arka planında cihazın kendine özgü kamera modülünün belirgin bir şekilde yer almasından kaynaklanıyor.

Xiaomi 14 Ultra resmen doğrulandı: Peki neler sunacak? 7 sa. önce eklendi

Tarih göz önüne alındığında telefonlarında MWC Barselona kapsamında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 serisinin yanı sıra Xiaomi Pad 7 serisinin de duyurulacağına dair söylentiler yaygın. Xiaomi 14 Ultra özelinde ise beklenen başlıca özellikler şu şekilde: 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 ve f/1.63/ f4,3 diyafram açıklığı sunan Sony LYT900 birincil kamera.

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Beklenen Xiaomi 14 serisinin küresel tanıtım tarihi açıklandı