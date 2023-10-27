Xiaomi 14 Pro’nun Titanyum versiyonu tanıtıldı: 16GB RAM ve 1TB depolama

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition olarak adlandırılan özel versiyon titanyum alaşımlı bir orta çerçeveye sahip. Xiaomi, cihazında yüzde 99 oranında havacılık sınıfı titanyum kullandığını iddia ediyor. Ayrıca, telefonun hem önünde hem de arkasında Xiaomi Dragon Crystal Glass bulunuyor. Karşılaştırma için, standart Xiaomi 14 Pro’da bu cam sadece ekran için kullanılıyor.
Telefonun arkasında büyük kamera bölmesinin alt katmanında ise turuncu bir vurgu ile titanyum grisi renk seçeneği sunuluyor. Firma, bu model için yalnızca tek bir yapılandırma seçeneği sunuyor: 16GB RAM ve 1TB depolama. Belirttiğimiz kozmetik değişiklik ve titanyum gövde haricinde bu modelin kalan tüm özellikleri Xiaomi 14 Pro ile aynı.
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