Xiaomi 14 Pro’nun Titanyum versiyonu tanıtıldı: 16GB RAM ve 1TB depolama

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 serisi geçtiğimiz gün Çin’de düzenlenen özel bir etkinlik ile bekleyenleriyle buluşturuldu. Beklendiği gibi, şirket Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro olmak üzere iki cihazı tanıttı. Bunlara ek olarak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir sızıntıda olduğu gibi firma, Xiaomi 14 Pro'nun özel bir sürümünü de duyurdu. Telefonun bu versiyonu titanyum alaşımlı bir çerçeveye sahip ve benzersiz bir renk seçeneğiyle geliyor.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition olarak adlandırılan özel versiyon titanyum alaşımlı bir orta çerçeveye sahip. Xiaomi, cihazında yüzde 99 oranında havacılık sınıfı titanyum kullandığını iddia ediyor. Ayrıca, telefonun hem önünde hem de arkasında Xiaomi Dragon Crystal Glass bulunuyor. Karşılaştırma için, standart Xiaomi 14 Pro’da bu cam sadece ekran için kullanılıyor.

Xiaomi 14 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Telefonun arkasında büyük kamera bölmesinin alt katmanında ise turuncu bir vurgu ile titanyum grisi renk seçeneği sunuluyor. Firma, bu model için yalnızca tek bir yapılandırma seçeneği sunuyor: 16GB RAM ve 1TB depolama. Belirttiğimiz kozmetik değişiklik ve titanyum gövde haricinde bu modelin kalan tüm özellikleri Xiaomi 14 Pro ile aynı.

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition'ın fiyatı 6.499 Yen veya yaklaşık 890 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu, aynı miktarda RAM ve depolama alanı için standart Xiaomi 14 Pro'dan yine yaklaşık olarak 70 dolar daha pahalı. Xiaomi 14 serisi halihazırda Çin’de ön siparişe açılmış durumda. İlerleyen aylarda telefonlar küresel pazara da çıkacak. Ancak Titanium Special Edition'ın küresel pazarlara girip girmeyeceği bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.