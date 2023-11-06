Xiaomi 14 serisinin "garanti dışı" onarım ücretleri açıklandı

Xiaomi, yeni telefonlarının garanti dışı onarım fiyatlarını açıkladı. Xiaomi 14 ekran, anakart, kamera, batarya (pil) değişimi ne kadar merak edenler için tüm modellerin onarım ücretleri listelendi.