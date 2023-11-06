Xiaomi 14 serisinin "garanti dışı" onarım ücretleri açıklandı

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, tüm modeller için garanti dışı tamir fiyatları:
|Parça
|Fiyat
|Ekran
|630 yuan (86 dolar)
|Anakart
|2310 yuan (317 dolar)
|Arka kamera (telefoto)
|115 yuan (15 dolar)
|Pil (Batarya)
|119 yuan (16.35 dolar)
|Arka kapak
|120 yuan (16.48 dolar)
|Parça
|Fiyat
|Ekran
|1000 yuan (137 dolar)
|Anakart
|2420 yuan (332 dolar)
|Arka kamera (ana kamera)
|420 yuan (57 dolar)
|Pil (Batarya)
|119 yuan (16.35 dolar)
|Arka kapak
|170 yuan (23 dolar)
|Parça
|Fiyat
|Ekran
|1610 yuan (221 dolar)
|Anakart
|2710 yuan (372 dolar)
|Arka kamera (telefoto)
|420 yuan (57 dolar)
|Pil (Batarya)
|119 yuan (16.35 dolar)
|Arka kapak
|300 yuan (41 dolar)
Xiaomi tarafından açıklanan ekran, pil, anakart, kamera tamir fiyatları garanti dışı durumlar için geçerlidir. Cihaz garanti kapsamındaysa ücretsiz veya daha uygun fiyata tamir ettirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.