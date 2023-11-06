Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 serisinin "garanti dışı" onarım ücretleri açıklandı

    Xiaomi, yeni telefonlarının garanti dışı onarım fiyatlarını açıkladı. Xiaomi 14 ekran, anakart, kamera, batarya (pil) değişimi ne kadar merak edenler için tüm modellerin onarım ücretleri listelendi.
    xiaomi 14 & xiaomi 14 pro garanti dışı ekran, pil değişimi ne kadar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda beklenen telefonlarını tanıttı: Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro. Yeni amiral gemisi telefonların stokları dört saat gibi oldukça kısa bir sürede tükendi. Satış rekorları kıran Xiaomi 14 serisinin onarım ücretleri de açıklandı.

    Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Pro Titanium Edition, tüm modeller için garanti dışı tamir fiyatları:

    Xiaomi 14 onarım ücretleri
    Parça Fiyat
    Ekran 630 yuan (86 dolar)
    Anakart 2310 yuan (317 dolar)
    Arka kamera (telefoto)  115 yuan (15 dolar)
    Pil (Batarya) 119 yuan (16.35 dolar)
    Arka kapak 120 yuan (16.48 dolar)

    Xiaomi 14 Pro onarım ücretleri
    Parça Fiyat
    Ekran 1000 yuan (137 dolar) 
    Anakart 2420 yuan (332 dolar)
    Arka kamera (ana kamera)  420 yuan (57 dolar)
    Pil (Batarya) 119 yuan (16.35 dolar)
    Arka kapak 170 yuan (23 dolar)
    Xiaomi 14 Pro Titanium Edition onarım ücretleri
    Parça Fiyat
    Ekran 1610 yuan (221 dolar)
    Anakart 2710 yuan (372 dolar)
    Arka kamera (telefoto)  420 yuan (57 dolar)
    Pil (Batarya) 119 yuan (16.35 dolar)
    Arka kapak 300 yuan (41 dolar)

    Xiaomi tarafından açıklanan ekran, pil, anakart, kamera tamir fiyatları garanti dışı durumlar için geçerlidir. Cihaz garanti kapsamındaysa ücretsiz veya daha uygun fiyata tamir ettirebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xiaomi hem kulaklıktan hem hoparlörden ses gelmesi lehim neden tutmaz bios fan ayarı call of duty ww2 crack msü psikiyatri geçmişi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei P60 Pro
    Huawei P60 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız